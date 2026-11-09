Egyeztetések Hszi, Trump és Putyin lehetséges találkozójáról

A szóvivő Donald Trump amerikai elnök vasárnapi nyilatkozatára reagált. A lehetséges találkozóról további részleteket nem közölt.

Trump Floridában újságíróknak azt mondta, arra számít, hogy kétoldalú és háromoldalú megbeszéléseket is folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz államfővel az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) november 18-19-i sencseni csúcstalálkozóján. Az amerikai elnök szerint a megbeszéléseken szóba kerülhet a nukleáris leszerelés és az iráni háború lezárásának lehetősége is.

Kuo újságírói kérdésre nem erősítette meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Trump-kormányzat Kína segítségét kérte az iráni háború lezárásához. A szóvivő szerint a harcok elhúzódása sem az érintett feleknek, sem a nemzetközi közösségnek nem érdeke. A vitás kérdések tárgyalásos rendezését sürgette, hogy mielőbb helyreálljon a béke a Perzsa-öböl térségében.