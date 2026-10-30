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Wednesday: kiderült, mikor jön az új évad

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Bár a forgatások már véget értek, a Wednesday harmadik évada csak 2027-ben érkezhet meg a Netflixre.

A streamingplatform történetének egyik legnépszerűbb produkciója a vártnál többet várat magára. Bár a munkálatok látványos szakasza már mögöttük van, a rajongóknak még jó ideig nélkülözniük kell Addamsék legidősebb lányát – írja a liner.hu.

A Netflix Wednesday című sorozatának harmadik évada a jelenlegi várakozások szerint csak 2027-ben kerül képernyőre. A széria legújabb felvonásának forgatása ugyan már szeptember 30-án lezárult, a produkció jelenleg az utómunkálatok fázisában tart, amint azt a Collider megírta. A szolgáltató ráadásul a 2026-os premiernaptárából is teljesen kihagyta a címet, ami gyakorlatilag kizárja az idei megjelenést.

Az első évad továbbra is a Netflix történetének legnézettebb angol nyelvű sorozatszezonja, amely az első 91 napban 252,1 milliós megtekintést ért el. A 2025 augusztusában és szeptemberében két részletben bemutatott második évad szintén hatalmas érdeklődést váltott ki, hiszen az első négy epizód mindössze öt nap alatt 50 milliós nézettséget gyűjtött be.

A harmadik évadban Jenna Ortega visszatér Wednesday Addams szerepében, mellette pedig ismét látható lesz Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Fred Armisen, Hunter Doohan, Joy Sunday és Isaac Ordonez.

A stábhoz ráadásul olyan új szereplők csatlakoznak, mint Eva Green Ophelia néni szerepében, valamint Winona Ryder, Lena Headey, Chris Sarandon, Noah Taylor, Andrew McCarthy és James Lance.

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