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2025. november 28-i kép a Nemzetközi Büntetõbíróság (ICC) emblémájáról a testület hágai székházánál. Az Európai Parlament 2026. október 22-én az idei Szaharov-díjra jelölt bíróságot és tisztségviselõit tüntette ki az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért odaítélt elismeréssel.
Nyitókép: Lina Selg

Szaharov-díj – A Nemzetközi Büntetőbíróság és tisztviselői kapják idén az elismerést

Infostart / MTI

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) és tisztviselői kapják idén az Európai Parlamentnek (EP) a gondolatszabadságért, az emberi jogok védelméért járó Szaharov-díját – közölte az uniós parlament csütörtökön.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a döntést meghozó Elnökök értekezletének strasbourgi ülése után jelentette be a díj 2026-os kitüntetettjeit.

Metsola a bejelentésekor hangsúlyozta: azzal, hogy a Szaharov-díjat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és tisztviselőinek ítélte oda, az Európai Parlament elismeri a bíróság meghatározó munkáját a nemzetközi jog és az igazságosság érvényre juttatásában.

A díj odaítéléséről hozott döntésének indoklásában az uniós parlament azt írta: a Nemzetközi Büntetőbíróság kulcsfontosságú szerepet tölt be a büntetlenség elleni globális küzdelemben, és bíráskodása révén arra törekszik, hogy felelősségre vonja a bűncselekmények elkövetőit, valamint segítsen megelőzni a bűncselekmények megismétlődését. Feladata, hogy kivizsgálja a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekményekkel – népirtással, háborús bűncselekményekkel, emberiesség elleni bűncselekményekkel vagy agresszió bűntettével – vádolt személyek ügyeit, és indokolt esetben bíróság elé állítsa őket.

„A díj elismeri a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját, beleértve a nyomozásokat, a vádemeléseket, a tárgyalásokat, illetve az elfogatóparancsok kibocsátását vagy kiadásuk engedélyezését" – fogalmaztak.

Az európai parlamenti képviselők és képviselőcsoportok minden év szeptemberében állítanak jelölteket a Szaharov-díjra. A nyertest az Európai Parlament házbizottságaként működő Elnökök értekezlete választja ki októberben, az EP strasbourgi plenáris ülésén.

A díjat az EP decemberi plenáris ülésén adják át Strasbourgban.

A Szaharov-díjat 1988 óta minden évben olyasvalakinek ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, nagy áldozatokat vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben. A Nobel-békedíjas Andrej Szaharov orosz fizikus nevét viselő díjra a parlamenti frakciók vagy legalább 40 képviselő ajánlhat jelöltet. A díjjal 50 ezer euró (mintegy 20 millió forint) jutalom jár.

A Nemzetközi Büntetőbíróság csütörtökön közleményt adott ki, amelyben tisztviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy a díj átadása olyan időszakra esik, amikor a bíróság és munkatársai példa nélküli kihívásokkal néznek szembe, beleértve azokat a szankciókat is, amelyek célja a bíróság megbízatásának ellehetetlenítése.

„E körülmények között a Szaharov-díj különös jelentőséggel bír: megerősíti a független igazságügyi intézmények, valamint a nemzetközi jog érvényesüléséért dolgozók munkájának fontosságát. Rámutat arra, hogy elengedhetetlen a folyamatos nemzetközi együttműködés és támogatás, amely lehetővé teszi a bíróság számára, hogy megbízatását függetlenül és pártatlanul lássa el az igazságosság, valamint a legsúlyosabb bűncselekmények áldozatainak szolgálatában" – fogalmaztak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság kapta az elismerést, és azt írta: a bíróságnak szabadon, függetlenül, nyomásgyakorlástól és megfélemlítéstől mentesen kell végeznie a munkáját.

Európa határozottan kiáll Tomoko Akane elnök, a bíróság valamennyi bírája és tisztviselői, valamint a szabályokon alapuló világrend érdekében végzett létfontosságú munkájuk mellett – tette hozzá üzenetében az Európai Bizottság elnöke.

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Kezdőlap    Külföld    Szaharov-díj – A Nemzetközi Büntetőbíróság és tisztviselői kapják idén az elismerést

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