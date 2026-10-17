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Nyitókép: Diy13/Getty Images

Ukrán hadifoglyokat végeztek ki az oroszok – állítják lehallgatott felvételek alapján

Infostart / MTI

Újabb hadifoglyokat végeztek ki orosz katonák Zaporizzsja megyében, a huljajpolei frontszakaszon - hozta nyilvánosságra Makszim Kravcsuk, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott nyilatkozatában.

Kravcsuk szavai szerint az ukrán erők úgy jutottak ehhez az információhoz, hogy lehallgatták az orosz katonák közötti rádiókommunikációt, amely a háborús bűntett elkövetése közben zajlott. Mint mondta, az orosz katonák felettesüktől kapták a parancsot a - feltehetően két - fegyvertelen fogoly kivégzésére.

A szóvivő hozzátette, hogy az orosz 38. gépesített lövészdandárban - akik vélelmezhetően elkövették ezt a tett - ilyen parancsokat a dandárparancsnok,

Valerij Kazak ezredes utasítására adnak ki.

Az ukrán fegyveres erők szerint ez újabb bizonyítékul szolgálhat egy későbbi, az orosz csapatok által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló törvényszék számára. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat átadták a bűnüldöző szerveknek.

"A hadifoglyok meggyilkolása a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy reagáljon az esetre, követelje annak kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását" - emelte ki a szóvivő.

Andrij Kovaljov őrnagy, az ukrán vezérkar szóvivője szombaton azt közölte: nem felelnek meg a valóságnak Valerij Geraszimovnak, az orosz megszálló erők vezérkari főnökének azon állításai, amelyek szerint az orosz erők szeptember eleje óta 92 települést foglaltak el, köztük Kosztyantinyivkát és Dobropillját, valamint öt kilométerre megközelítették Zaporizzsja külvárosát.

"A harctéren elért jelentős sikerek hiányában az orosz hadsereg vezetése továbbra is igyekszik a nagyszabású győzelmek illúzióját kelteni saját politikai vezetése és a hazai közvélemény előtt. Ennek legújabb példája Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszámolója, amely nyílt hazugságokra, manipulációkra és túlzásokra épül" - mondta a szóvivő az Ukrajinszka Pravdának.

Kijelentette, hogy "az ukrán fegyveres erők vezérkara olyan tényekkel rendelkezik, amelyek megcáfolják az orosz parancsnokságnak a harcvonal helyzetéről tett valótlan állításait".

"A valóságban az ukrán védelmi erők aktív hadműveleteinek köszönhetően ősz eleje óta több területet szabadítottak fel, mint amennyit az ellenségnek sikerült elfoglalnia" - hangoztatta Kovaljov.

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Kezdőlap    Külföld    Ukrán hadifoglyokat végeztek ki az oroszok – állítják lehallgatott felvételek alapján

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