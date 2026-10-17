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Veszedelmes medve kegyetlen szeme.
Nyitókép: Pixaby

Azonnal lelövetem – keményen fogalmazott a magyar polgármester a medvetámadás után

Infostart / MTI

Fényes nappal ért medvetámadás egy gyerekével iskolába tartó nőt a háromszéki Bodok községhez tartozó Zalán falu egyik utcájában, az áldozat medencetöréssel és mély sebekkel került kórházba - közölte a Székelyhon.ro hírportál.

A csütörtök reggel 8 óra körül történt esetről Fodor István, a település polgármestere számolt be a sajtónak. Elmondása szerint az asszony a fiát vitte az iskolába, amikor szembekerült a nagyvaddal. A fiúnak sikerült bemenekülnie egy udvarba, a megfutamodó nőt azonban utolérte a medve és - annak ellenére, hogy az áldozat vastag kabátot viselt - karmaival mély sebeket ejtett csípőjén, karján és lábán.

Az áldozatot megműtötték, karmolt sebeit összevarrták, és rögzítették medencecsontjának letört darabját.

Felépüléséhez várhatóan hosszú időre, akár több hónapra lehet szükség.

Azért is megfigyelés alatt kell tartani a nőt, mivel a medve karma komoly fertőzést okozhat - magyarázta a község polgármestere. A támadó nagyvadról azt gyanítják, egy fiatal, anyjától nemrég elszakadt példány lehet, talán épp a közeli gyümölcsösből került a faluba, az utcára.

Kifakadás

"Nem fogjuk elkábítani és áttelepíteni a medvét. Ha egy medve megjelenik az utcán, egy település belterületén, azt

azonnal lelövetem.

Nem hallgathatunk a végtelenségig a civil szervezetekre, nem tűrhetjük el, hogy a medvék végezzenek velünk! A környezetvédelmi minisztériumban nincs olyan döntéshozó, aki meghallgatná a hegyvidéki falvak lakóit és megértené, milyen súlyos a helyzet. Az erősebb, domináns medvék hatalmas erdőterületeket foglalnak el, míg a többiek a településeinken, a gyümölcsösökben, a kukoricásokban és a mezőgazdasági területeken kötnek ki. Teljes felelősséget vállalok ezért a döntésért: minden medvét, amely bemerészkedik egy településre, le fognak lőni" - idézte Bodok polgármesterét a covasna45.ro hírportál.

Medvetámadások

Romániában az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken, és jelentősen megnőtt a medvetámadások száma is, egyre több a halálos áldozat. Egy korábbi, a barnamedve-populációt feltérképezni hivatott felmérés eredményei szerint az országban él Európa legnagyobb medvepopulációja, és itt figyelhető meg a medvefajok legnagyobb genetikai sokfélesége. A kutatás szerint az egyedszám 10 600 és 12 700 közöttire tehető.

Nicusor Dan román államfő a múlt héten hirdette ki a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, amely ellen korábban alkotmányossági kifogást emelt, majd visszaküldte újratárgyalásra a parlamentnek.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett jogszabály idén 859 barnamedve kilövését teszi lehetővé megelőzési céllal. További 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek.

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