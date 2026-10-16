Skizofrén, de nagyon vicces ember volt a tigris ketrecébe ugró férfi Angliában

William Chapman szombaton látogatott el a Doncaster melletti Yorkshire Wildlife Parkba, ahol két kerítésen is átmászva behatolt az állat kifutójába. A tigris rátámadt, a 24 éves férfi pedig a helyszínen életét vesztette – írta meg a 24.hu.

Kiderült, hogy a férfi korábban mentális betegséggel küzdött, skizofréniát diagnosztizáltak nála és pszichotikus epizódjai is voltak. Családja aggályokat fogalmazott meg a férfi és az egészségügyi szolgáltató közötti kapcsolatról.

Az elhunyt férfi egyik szomszédja szerint Chapmant „nagyon udvarias, választékosan beszélő, nagyszerű emberként” jellemezte. „Mindig viccelődött, lehetett vele nevetni. Igényes volt magára, fizikailag is törődött magával. Imádta a Forma–1-et, órákig tudott róla beszélni, ha hagyták” – mondta.

A vadaspark pénteken, a halálos incidens óta először, ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt.