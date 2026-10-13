Halálra marta a tigris az állatkertben: megdöbbentő részletek a támadásról

Az angliai Dél-Yorkshire megye rendőrsége nem hozza nyilvánosságra annak a fiatalembernek a nevét, akit megölt egy amúri tigris, miután az áldozat pénteken furcsa körülmények között beugrott a vadállat kifutójába.

A fiatalemberre – aki egyedül látogatott a Yorkshire Vadaspark nevű állatkertbe – több látogató is emlékszik.

Egyiküket még a kifutó feletti hídon megkérte, hogy készítsen róla képeket, háttérben a tigrissel.

Mint a férfi elmondta, vezetéknélküli fülhallgató volt a fülében és azelőtt, hogy 4 méter magasról leugrott volna, táncolt. Egy kétgyermekes anya pedig arról beszélt, hogy fizikailag megpróbálta visszatartani, de a férfi kiszabadult a kezei közül. Ezt egy pár is látta, akik úgy írták le a történteket, hogy a nő „kétségbeesetten próbálta visszahúzni a beugrani készülő férfit”.

Az esetről több video is felkerült az internetre és ezeken azt látni, hogy az Altai nevű szibériai tigris pofozgatja, majd a nyakánál fogva megragadja az áldozatot.

Szemtanúk elmondása szerint ez előtt a férfi imádkozni kezdett a tigrishez és meghajolt előtte, amit az állat zavarodottan szemlélt.

Emellett úgy tűnt, mintha a férfi transzban lett volna: „széttárta a karjait, készen állva, hogy megtámadja a tigris. Elég rossz volt, bénultan néztük. Az utolsó dolog, amit láttunk, a tigris fogai voltak a nyakán” – mondta a pár női tagja. Az állat először hátulról közelítette meg a férfit, aki kiabálni és gesztikulálni kezdett, amire a tigris egy időre hátra hőkölt, majd szembe helyezkedett vele. A video itt ér véget.

„Itt egy több, mint 200 kilogrammos csúcsragadozóról beszélünk. Egyszerűen lehetetlen, hogy egy ember túléljen egy ilyen támadást. Ha túléli, akkor nyertes lottószelvénye volt” – mondta Reece Oliver vadvédelmi szakember.

Egyesek kiabálással próbálták elterelni a vad figyelmét, majd ugyanezzel a céllal gázpisztoly- lövések is eldördültek, ami elijesztette a tigrist.

A mentők viszont közölték, hogy a férfi a helyszínen meghalt, míg a rendőrök arra kérték a lakosságot, hogy ne osszanak meg felkarvaró felvételeket a közösségi médiában az esetről.

Az ügyben a közeli Doncaster város önkormányzata saját nyomozást folytat – ez a hatóság adta ki a vadaspart működési engedélyét. A tragédia után a parkot kiürítették és az egyelőre zárva marad. Az intézmény vezetése közölte, hogy a tigrist nem altatják el az eset nyomán, de egyelőre nem világos, mi lesz a további sorsa.

Az önkormányzat közölte, hogy mélyen elszomorították dolgozóit a történtek és részvétüket fejezték ki az elhúnyt családjának és a szemtanúknak. Az ügy kapcsán felmerült a kérdés, hogyan történhet meg, hogy valaki bejut egy ragadozó kifutójába egy állatkertben?

Dr Campbell Murn, a Readingi Egyetem oktatója és egy illetékes kormánybizottság volt tagja szerint „egy eltökélt személy képes rá”. Hozzátette: „a modern állatkert alapvetése, hogy a látogató megkapja a vadállatokhoz való közelség élményét, úgy, hogy a távolság biztonságos legyen, de ne legyen túlzó”.