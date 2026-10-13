ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.04
usd:
325.38
bux:
144306.44
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Halálra marta a tigris az állatkertben: megdöbbentő részletek a támadásról

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nem fedik fel a tigris által halálra mart férfi nevét – ezt kérte az angliai állatkertben meghalt fiatal családja. Közben az is kiderült, hogy egy kétgyermekes anya megpróbálta visszatartani a férfit, mielőtt az beugrott a tigris kifutójába, de a fiatalember kiszabadult a szorításából. Mások szerint az áldozat egyfajta transzban volt.

Az angliai Dél-Yorkshire megye rendőrsége nem hozza nyilvánosságra annak a fiatalembernek a nevét, akit megölt egy amúri tigris, miután az áldozat pénteken furcsa körülmények között beugrott a vadállat kifutójába.

A fiatalemberre – aki egyedül látogatott a Yorkshire Vadaspark nevű állatkertbe – több látogató is emlékszik.

Egyiküket még a kifutó feletti hídon megkérte, hogy készítsen róla képeket, háttérben a tigrissel.

Mint a férfi elmondta, vezetéknélküli fülhallgató volt a fülében és azelőtt, hogy 4 méter magasról leugrott volna, táncolt. Egy kétgyermekes anya pedig arról beszélt, hogy fizikailag megpróbálta visszatartani, de a férfi kiszabadult a kezei közül. Ezt egy pár is látta, akik úgy írták le a történteket, hogy a nő „kétségbeesetten próbálta visszahúzni a beugrani készülő férfit”.

Az esetről több video is felkerült az internetre és ezeken azt látni, hogy az Altai nevű szibériai tigris pofozgatja, majd a nyakánál fogva megragadja az áldozatot.

Szemtanúk elmondása szerint ez előtt a férfi imádkozni kezdett a tigrishez és meghajolt előtte, amit az állat zavarodottan szemlélt.

Emellett úgy tűnt, mintha a férfi transzban lett volna: „széttárta a karjait, készen állva, hogy megtámadja a tigris. Elég rossz volt, bénultan néztük. Az utolsó dolog, amit láttunk, a tigris fogai voltak a nyakán” – mondta a pár női tagja. Az állat először hátulról közelítette meg a férfit, aki kiabálni és gesztikulálni kezdett, amire a tigris egy időre hátra hőkölt, majd szembe helyezkedett vele. A video itt ér véget.

„Itt egy több, mint 200 kilogrammos csúcsragadozóról beszélünk. Egyszerűen lehetetlen, hogy egy ember túléljen egy ilyen támadást. Ha túléli, akkor nyertes lottószelvénye volt” – mondta Reece Oliver vadvédelmi szakember.

Egyesek kiabálással próbálták elterelni a vad figyelmét, majd ugyanezzel a céllal gázpisztoly- lövések is eldördültek, ami elijesztette a tigrist.

A mentők viszont közölték, hogy a férfi a helyszínen meghalt, míg a rendőrök arra kérték a lakosságot, hogy ne osszanak meg felkarvaró felvételeket a közösségi médiában az esetről.

Az ügyben a közeli Doncaster város önkormányzata saját nyomozást folytat – ez a hatóság adta ki a vadaspart működési engedélyét. A tragédia után a parkot kiürítették és az egyelőre zárva marad. Az intézmény vezetése közölte, hogy a tigrist nem altatják el az eset nyomán, de egyelőre nem világos, mi lesz a további sorsa.

Az önkormányzat közölte, hogy mélyen elszomorították dolgozóit a történtek és részvétüket fejezték ki az elhúnyt családjának és a szemtanúknak. Az ügy kapcsán felmerült a kérdés, hogyan történhet meg, hogy valaki bejut egy ragadozó kifutójába egy állatkertben?

Dr Campbell Murn, a Readingi Egyetem oktatója és egy illetékes kormánybizottság volt tagja szerint „egy eltökélt személy képes rá”. Hozzátette: „a modern állatkert alapvetése, hogy a látogató megkapja a vadállatokhoz való közelség élményét, úgy, hogy a távolság biztonságos legyen, de ne legyen túlzó”.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Halálra marta a tigris az állatkertben: megdöbbentő részletek a támadásról

állatkert

anglia

tigris

meghalt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól
A Fidesz mintha kezdené feldolgozni a választási vereséget, de az „újkommunista”, illetve „baloldali” jelzők szitokszóként használata az ellenfélre, illetve a kormányzati gazdaságpolitikára kevés, hiszen csak az idősebbekhez szól, de egyáltalán nem szólítja meg a fiatalokat – vélekedett Nagy Attila Tibor az InfoRádióban. A politikai elemző beszélt a KDNP esetleges Fidesztől való „leválásáról”, valamint Magyar Péter miniszterelnökkel vívott saját személyes szócsatájáról is.
 

Orbán Viktor: nem tűntem el, csak nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Vagyonvédelmi hivatal, médiatanács, ügynökakták – fontos nap a parlamentben. A Fidesz és a KDNP „gendertörvénynek” nevezte és a gyermekvédelmi törvény ellen szavazott, Magyar Péter miniszterelnök rögtön reagált.
 

Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Nemzeti ellenállást hirdet a Mi Hazánk október 23-án

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a Mol gigaüzletében - Mit csinál az árfolyam?

Fordulat a Mol gigaüzletében - Mit csinál az árfolyam?

Komolyabb eladási hullám söpört végig kedden az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak. Európában ugyanakkor többnyire folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén az OTP tovább emelkedik, kisebb mínuszban van viszont a Mol, miután Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a nagy bejelentés: gigantikus vasúti beruházás indulhat, rengeteg ingázó életét könnyítheti meg

Itt a nagy bejelentés: gigantikus vasúti beruházás indulhat, rengeteg ingázó életét könnyítheti meg

A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

In his first interview since being forced from his post, Gen Syrskyi speaks about Ukraine's future in the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 15:40
Donald Tusk elleni merényletkísérlet: elfogtak egy férfit, aki önkénteseket keresett a támadáshoz
2026. október 12. 09:41
Energia-tűszszünet: ennyibe veszi Putyin Trumpot?
×
×