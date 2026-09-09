Újabb fekete nap a brit reptereken: ezt a budapesti utasok is megérezték

Ismét több száz járatot törölni kellett a brit repülőtereken a légiirányítási rendszer előző napi hibája miatt

A NATS a hibát már előző este kijavította, de a hatalmas mértékben feltorlódott forgalom miatt szerdán is fennakadások voltak.

A Flightradar24 online repülési járatkövető és adatszolgáltató portál szerda délelőtti adatai szerint előző nap 1300 érkező és induló járatot kellett törölni a brit repülőtereken a NATS rendszerének meghibásodása miatt.

A szakportál szerint szerda reggel további 280 járatot töröltek, a legtöbbet, 246-ot a londoni Heathrow repülőtéren.

Törölték a British Airways (BA) 862-es számú járatát is, amely szerdán kora reggel indult volna a londoni Heathrow repülőtérről Budapestre. Ugyancsak törölték a BA következő, 864-es budapesti járatát, amely késő délelőtt szállt volna fel Heathrow-ról Budapest felé.

Törölték a Budapestről Heathrow-ra közlekedő első két szerdai BA-járatot is, miután a járatokat üzemeltető repülőgépek nem indultak el Londonból.

Martin Rolfe, a NATS vezérigazgatója a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva szerdán kizárta, hogy a súlyos fennakadásokat okozó előző napi meghibásodást kibertámadás okozta volna.

A légitársaságok sorra adnak ki elítélő nyilatkozatokat a NATS irányítási rendszereinek visszatérő leállásai miatt.

Yvonne Moynihan, a Wizz Air brit leányvállalatának (Wizz Air UK) vezérigazgatója a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízióban úgy fogalmazott, hogy „már a düh is enyhe kifejezés” arra, amit cég a NATS ismétlődő leállásai miatt érez.

Yvonne Moynihan hangsúlyozta, hogy ez a harmadik olyan nyári repülési szezon egymás után, amikor a NATS repülésirányítási rendszereinek meghibásodása tömeges fennakadást okoz a brit légiforgalomban.

A Wizz Air UK vezérigazgatója szerint „itt már rendszerszintű jelenségről” van szó, és sürgős reformokra van szükség, mert végső soron ezeket a leállásokat az utasok szenvedik meg.

A Wizz Air légitársaság már kedd este is kiadott egy közleményt, amelyben úgy fogalmazott, hogy a NATS „jelenlegi formájában egyszerűen nem alkalmas feladatainak ellátására”.

A cég szerint nem lenne szabad előfordulnia, hogy egy kritikus fontosságú országos infrastrukturális szolgáltató miatt sorozatosan megbénul a légiközlekedés.