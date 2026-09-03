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Gépkarabély, illusztráció
Nyitókép: Pixabay

Gépkarabéllyal felfegyverkezett férfit vettek őrizetbe a brüsszeli Midi pályaudvaron

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek egy férfit a brüsszeli Midi pályaudvaron, aki gépkarabéllyal felfegyverkezve érkezett vonaton Franciaországból Belgiumba - tájékoztatott rendőrségi forrásokra hivatkozva a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál csütörtökön.

A beszámoló szerint a rendőrség és a védelmi erők közös járőrözése során fogták el a gyanúsítottat, miután egy vámtiszt a francia és a belga főváros között közlekedő nemzetközi vonat érkezése utáni rutinellenőrzésen felfedezte a lőfegyvert az férfi táskájában.

A férfi állítólag röviddel előállítása előtt érkezett a brüsszeli pályaudvarra.

Emlékezettek: a nyár vége óta rendőrökből és katonákból álló egységek járőröznek a belga főváros stratégiai helyszínein, köztük a nemzetközi vonatokat fogadó Midi pályaudvaron, hogy fokozzák a biztonságot, és a lehető leggyorsabban reagálhassanak egy esetleges incidensekre.

„Megerősíthetem, hogy ma reggel egy embert előállítottak" - fogalmazott Bernard Quintin belga belügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Ez - mint írta - azt mutatja, hogy a vasútállomásokon a járőrözés megerősítése a katonák segítségével szükséges intézkedés, és folytatni vagy akár kibővíteni kell – tájékoztatott a hírportál.

A később közölt további részletek szerint a pályaudvaron dolgozó vámtisztviselők figyeltek fel a húszas éveiben járó férfira, miután gyanúsan viselkedett és megpróbálta elkerülni az ellenőrzést.

A férfi megvárta, amíg egy később érkező vonat utasai leszállnak, hogy elvegyüljön a tömegben.

Ezt a vámtisztviselők észrevették, és félrevonták ellenőrzésre. A táska szokatlan súlya miatt keltette fel a hatóságok figyelmét - jegyezték meg. A vámtisztviselők azonnal értesítették az állomáson tartózkodó – rendőrökből és katonákból álló – egységet, akik őrizetbe vették a férfit.

A sajtóhoz eljutott információk szerint a férfi sporttáskájában baba- és gyermekruhák alatt elrejtve talált fegyver töltve volt. A Het Laatste Nieuws című, flamand nyelvű belga napilap úgy tudja, hogy 30 lőszer volt a tárban.

A La Derniere Heure című, francia nyelvű belga napilap szerint egyelőre nem világos, hogy mik voltak a férfi szándékai, ahogy az is bizonytalan, hogy a feltételezhetően Franciaországból érkezett férfi hol szállt vonatra. Kezdetben azt állította, hogy a franciaországi Lille-ből jött, de állítólag a dél-belgiumi Mons-ból induló vonattal érkezett a brüsszeli pályaudvarra.

A hírportál közölte, hogy az intézkedést követően a pályaudvar forgalma és a vonatközlekedés helyreállt.

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Kezdőlap    Külföld    Gépkarabéllyal felfegyverkezett férfit vettek őrizetbe a brüsszeli Midi pályaudvaron

rendőrség

brüsszel

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