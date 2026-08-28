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Kiégett jármûvek Londonban 2026. március 23-án, miután ismeretlen tettesek felgyújtották a Hatzola zsidó jótékonysági egylet négy mentõautóját a brit fõváros Golders Green kerületében.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Beismerte tettét a brit zsidó szervezet menőautóinak felgyújtásával vádolt négy gyanúsított

Infostart / MTI

Bíróság elé állt az a négy gyanúsított, akit az egyik londoni zsidó mentőszervezet menőautóinak felgyújtásával vádolnak.

A londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - ügyészei a pénteken kezdődött perben a 20 éves Hamza Iqbalt, a 19 éves Rehan Khant, a 18 éves Judex Atshatshit és a szintén 18 éves Saif Alit vagyontárgyak megsemmisülését okozó gyújtogatással vádolják.

A tárgyalás kezdetén mind a négyen beismerték a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését.

A négy fiatal férfi a Hatzola nevű brit zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtotta fel március 23-án a kora hajnali órákban a jórészt zsidók lakta észak-londoni Golders Green városrészben.

A járművek, amelyek egy zsinagóga mellett parkoltak, teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk megrongálták a környező épületeket, köztük a zsinagógát is.

A szakértői vizsgálatok szerint a gyújtogatás hozzávetőleg egymillió font (csaknem 430 millió forint) anyagi kárt okozott. Személyi sérülés nem történt.

Az Old Bailey büntetőtanácsa elé pénteken beterjesztett vádirat szerint erőteljes bizonyítékok utalnak arra, hogy a londoni zsidó közösség ellen irányuló, előre kitervelt, célzott támadásról van szó.

A négy gyanúsítottat - akik közül az egyik brit-pakisztáni kettős állampolgár - a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának nyomozói vették őrizetbe.

Ítélethirdetés jövő tavasszal várható.

Golders Green - ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él - az utóbbi hónapokban számos antiszemita támadás helyszíne volt.

Márciusban és áprilisban négy zsinagógát és más zsidó közösségi intézményt is megpróbáltak felgyújtani a kerületben, de a legsúlyosabb atrocitás a negyed főutcáján, a Golders Green Roadon történt április 29-én, amikor egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az idősebb sérült azóta is kórházi kezelésre szorul.

A Scotland Yard még aznap terrorcselekménynek minősítette a késeléses támadást, és egy nappal később az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hivatalos meghatározás szerint a súlyos fokozatú terrorfenyegetettség azt jelenti, hogy a biztonsági szolgálatok "nagyon valószínűek" tartják egy újabb terrortámadás végrehajtását Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

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