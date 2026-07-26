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Rendõrök egy kisbusz roncsa mellett a berlini Tiergarten parkban 2026. július 26-án, miután az elõzõ éjjel egy férfi egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Pride felvonuláson. A támadó a jármûvel többeket elgázolt, egy nõ a helyszínen életét vesztette. A rendõrség közlése szerint egy 21 éves, iszlamista körökbõl ismert férfit köröznek.
Nyitókép: Fadi Yousef

Tart a hajtóvadászat, új hír az elmenekült gyilkos terroristáról Berlinben

Infostart / MTI

Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja. Legkevesebb egy ember meghalt, sok a súlyos sérült.

A berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban az igazságszolgáltatás már elítélte a német sajtó vasárnapi jelentései szerint.

A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értsült, hogy

a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték "az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért".

Berlinben legkevesebb egy ember meghalt, amikor a Pride-ot ünneplő tömegbe hajtott egy merénylő egy kisbusszal, majd kiszállva késelésekbe kezdett, aztán elmenekült.

A rendőrség közzétette az Abdul B. néven azonosított gyanúsított fényképét, és a nyilvánosság segítségét kéri a kézre kerítéséhez.

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Tiergarten nevű parkban, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos. A Christopher Street Day rendezvényt 22 órakor megszakították.

A hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A Bild cikkében látható a tettes fotója is.

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