ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 25. szombat Jakab, Kristóf
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A mesterséges intelligencia illusztratív ábrázolása egy áramkör-mintás fejjel és egy processzorral.
Nyitókép: Unsplash

Ha fordult már az AI-hoz lelki, életviteli ügyekkel, erről az öt veszélyről tudnia kell

Infostart

Ma már emberek százmillió használják a mesterséges intelligenciát, közülük nem kevesen mentális problémáikra keresik a megoldást. Egy tanulmány szerint azonban ennek komoly veszélyei lehetnek.

A tanulmányt részletesen szemlézték egy közösségi oldalon, összefoglalva „az AI-pszichiáterekkel” kiépülő szorosabb kapcsolat öt lehetséges csapdáját.

Az első veszély, hogy a chatbot a szakember helyettesítőjévé válhat. Ha valaki úgy érzi, elegendő segítséget kap a mesterséges intelligenciától, könnyen elhalaszthatja a pszichológus vagy pszichiáter felkeresését. Ez különösen súlyosabb mentális betegségek esetén késleltetheti a megfelelő kezelést.

A második kockázat a folyamatos megnyugtatáskeresés. Szorongásos zavarokban vagy kényszerbetegségben gyakori, hogy a beteg újra és újra megerősítést kér félelmei alaptalanságáról. Mivel a chatbotok alapvetően segítőkész és együttműködő válaszokat adnak, könnyen előfordulhat, hogy minden alkalommal megnyugtatják a felhasználót. Ez rövid távon csökkentheti a szorongást, hosszabb távon azonban éppen fenntarthatja azt.

Harmadik veszélyként az elemzés a társas elszigetelődés fokozódását emeli ki. Egy chatbot mindig türelmes, nem sértődik meg, nem utasít el, és nem bírál. Egy magányos vagy szociális szorongással élő ember számára ezért könnyen kellemesebb beszélgetőpartnerré válhat, mint egy valódi ember. Ha azonban a mesterséges intelligencia fokozatosan átveszi a valódi emberi kapcsolatok helyét, az tovább mélyítheti az elszigetelődést.

A negyedik probléma az úgynevezett AI-szükofancia (AI sycophancy), vagyis a chatbot túlzott egyetértési hajlama. Mivel ezeket a rendszereket úgy tervezték, hogy udvariasak és együttműködők legyenek, előfordulhat, hogy bizonyos helyzetekben nem kérdőjelezik meg kellő határozottsággal a felhasználó téves vagy kóros meggyőződéseit. A z elemzés ezt szemléletesen „AI-pszichózisnak” nevezi, hangsúlyozva, hogy ez nem hivatalos pszichiátriai diagnózis, hanem egy lehetséges kockázat leírására használt kifejezés.

Végül az elemzés arra is figyelmeztet, hogy aki egyre több hétköznapi döntésben kizárólag a chatbot tanácsaira támaszkodik, idővel elveszítheti saját ítélőképességébe vetett bizalmát. Ez fokozatos pszichológiai függőséghez vezethet, amelyben az ember egyre kevésbé mer önálló döntéseket hozni.

Mennyire bizonyítottak ezek a veszélyek? Az elemzés maga is hangsúlyozza, hogy a jelenlegi bizonyítékok még korlátozottak. Az elemzés nagyrészt korábbi kutatásokra, megfigyeléses vizsgálatokra, esettanulmányokra és egyedi beszámolókra épül. Ezek fontos figyelmeztető jelek, de nem bizonyítják, hogy a chatbotok önmagukban mentális betegségeket okoznának vagy súlyosbítanának.

Annak megértéséhez, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon milyen hatással van a lelki egészségre, jól megtervezett klinikai vizsgálatokra, etikai elemzésekre és a sérülékeny felhasználók gondos követésére lesz szükség.

A tanulmány legfontosabb üzenete nem az, hogy a mesterséges intelligenciát kerülni kellene.

Éppen ellenkezőleg: a chatbot-ok sok ember számára hasznos információforrást, érzelmi támaszt vagy a segítségkérés első lépését jelenthetik. A lényeg az, hogy a támogatás nem azonos a kezeléssel.

Egy chatbot segíthet eligazodni egy problémában, információt adhat vagy bátoríthat arra, hogy valaki szakemberhez forduljon, de nem helyettesíti a pszichológust vagy a pszichiátert, különösen súlyosabb vagy tartós mentális zavarok esetén.

A szerző szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata annak meghatározása lesz, hogyan lehet úgy fejleszteni a mesterséges intelligenciát, hogy együttérző és hasznos maradjon, miközben a sérülékeny felhasználóknál a lehető legkisebbre csökkenjen annak kockázata, hogy akaratlanul is fenntartsa vagy felerősítse a már meglévő pszichés problémákat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ha fordult már az AI-hoz lelki, életviteli ügyekkel, erről az öt veszélyről tudnia kell

veszélyek

mesterséges intelligencia

mentális zavar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
 

Eximbank: megtörtént az ezermilliárd forintos feljelentés, íme a részletek

Minőségi ugrás jön a magyar vasúti fővonalon, hamarabb, mint vártuk

Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

Visszautasított egy tisztséget Forsthoffer Ágnes

Magyar Péter reagált, mégsem az lesz az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, akit korábban jelöltek

Megvan, kik bírálják el a filmes pályázatokat

Ki védi Magyar Pétert és miért? Itt a hivatalos válasz

Darázsfészekbe nyúl a miniszter, de szerinte nincs más út

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Jens Spahn, a CDU vezető politikusa és a közös uniópárti Bundestag-frakció vezetője lemondásra kényszerült, miután kiderült, hogy férjével amerikai béranyától fogadtak örökbe gyermeket – miközben pártja és ő maga is a béranyaság tilalmának fenntartása mellett állt ki. A botrány azonban Friedrich Merz kancellárnak kapóra jöhet: nemcsak pártbeli riválisát semlegesíthette, de az új helyzetet a kormány átalakítására és saját embereinek kulcspozíciókba ültetésére is felhasználhatja. Merznek ugyanakkor sürgősen stabilizálnia kellene helyzetét, mivel népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, a szeptemberi tartományi választásokon pedig az AfD átveheti a hatalmat egy (keletnémet) tartományban. A CDU/CSU támogatottsága mindössze 22 százalékos, miközben a szélsőjobboldali AfD 27 százalékon áll, és a német lakosságot egyre jobban aggasztja az évek óta stagnáló gazdaság helyzete.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 220,000 evacuated in France and Spain due to wildfires

More than 220,000 evacuated in France and Spain due to wildfires

French firefighters battle a blaze heading towards Bordeaux while officials in Madrid say they face the "worst fire in the history of the region".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 24. 21:45
Nézte a sok turista, ahogy rendőrhajó ütközik a legendás hídnak, sérültek is vannak
2026. július 24. 21:19
Nyaralni indulók, figyelem, benzinkorlátozást jelentettek be
×
×