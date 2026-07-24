Megtörte a csendet: drámai beszámoló a Ryanair-gépből majdnem kirepült utastól

Mint arról hírt adtunk, július 10-én pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután egy, a hajtóműből leváló alkatrész betörte a repülőgép egyik ablakát, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Mivel a Boeing a baleset idején Észak-Macedónia felett repült, a vizsgálatot a helyi hatóságok koordinálják az amerikai illetékes szervekkel együttműködve, tekintettel arra, hogy a repülőgépet az Egyesült Államokban gyártották.

Karovic a The Guardiannek adott interjúban elmondta, hogy aludt, amikor egy robbanásszerű hangra felébredt, majd a légáramlat mellkasától felfelé kirántotta a gépből – idézi a Déli Szemle. A férfi többször elveszítette az eszméletét, nyak- és fejsérüléseket, valamint égési sérüléseket szenvedett. Néhány nappal ezelőtt engedték ki a kórházból, jelenleg nyakrögzítőt visel, és hosszú rehabilitáció vár rá. Úgy véli,

az mentette meg az életét, hogy be volt csatolva.

„De talán a sors volt. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki” – fogalmazotta férfi, aki egyelőre elképzelhetetlennek tartja, hogy ismét repülőre üljön.

Felesége elmondása alapján a gép utasai azonnal megpróbálták eltorlaszolni a kitört ablakot: először egy táskával próbálkoztak, amelyet azonban kiszippantott a légáramlat, végül egy bőrönddel sikerült részben lezárniuk a nyílást. A család ügyvédje szerint Karovic másfél-két percig lehetett részben a repülőgépen kívül, és túlélését rendkívül ritka esetnek nevezte.

A Ryanair vitatja, hogy a kabin személyzete ne segített volna megfelelően. A légitársaság szerint a kabinnyomás elvesztésekor minden utasnak és légiutas-kísérőnek azonnal be kellett csatolnia magát, illetve oxigénmaszkot kellett használnia. A gép biztonságos magasságra süllyedése után Karovicot a felesége mellé ültették, orvost kerestek a fedélzeten, majd a leszállást követően egészségügyi ellátást biztosítottak neki.

Közben az amerikai Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálja az esetet. A hatóság szerint egyelőre nem zárható ki sem a repülőgép életkorának, sem esetleges karbantartási hiányosságoknak a szerepe. A Ryanair vezérigazgatója korábban azt mondta, az első jelek szerint a hajtóművet felszállás közben idegen tárgy rongálhatta meg, de ezt még nem lehet véglegesen kijelenteni.

(Nyitóképünk illusztráció.)