ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.98
usd:
318.39
bux:
144372.13
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

Infostart

A részletekről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter számolt be a Facebook-oldalán.

A minisztérium vizsgálatának kiértékelése után a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője (ez a kiemelt múzeumok ernyőszerve) úgy döntött, megszünteti

  • a Magyar Természettudományi Múzeum,
  • az Országos Széchényi Könyvtár és
  • az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonyát.

„Minisztériumunk vizsgálatot folytatott több, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ alá tartozó múzeumban is. A vizsgálat során a munkavállalók, szakszervezetek, üzemi tanácsok és a múzeumigazgatók beszámolóit is bekértük azután, hogy számos munkavállalói panasz érkezett be a három érintett múzeumból minisztériumunk felé” – számolt be a részletekről a hírt bejelentő Tarr Zoltán.

Mint írta, a vizsgálat eredményéről tájékoztatták az MNM KK vezetőjét, és ő jelezte azt is, hogy a tárca átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatok elindítását várja el az MNM KK-tól, amihez minden szükséges támogatást megad.

„Ezzel párhuzamosan elindítjuk azt a minisztériumi munkacsoportot, amely előkészíti az MNM KK decentralizálását és visszaadja az intézmények önállóságát - ez elengedhetetlen a szabad és független kultúrához” – közölte.

A legnagyobb múzeumokat összefogó közgyűjteményi központot Demeter Szilárd hozta létre, sokáig ő is irányította. Utóda Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett. Ő a választások előtt, idén februárban arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy a KK múzeumai visszakapják önállóságuk jó részét. Az előző kormány eredeti célja az volt, hogy racionalizálja a működést, illetve egy központba integrálja a „nemzeti kulturális emlékezetet”, ám az MNM KK működését sok kritika érte. Tarr Zoltán legfontosabb feladatai között említette korábban a múzeumi költözések azonnal leállítását, valamint a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ „erőszakos központosításának” megszüntetését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

főigazgató

felmentés

múzeum

tarr zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó híreket közölt a Hoka futócipők gyártója

Jó híreket közölt a Hoka futócipők gyártója

A vártnál kedvezőbb első negyedéves eredményekről számolt be a Hoka futócipőket gyártó Deckers Outdoor, egyúttal megemelte az egész évre vonatkozó nyereség-előrejelzését. A növekedést a Hoka és az UGG lábbelimárkák iránti élénk kereslet, valamint a magasabb árrésű, közvetlen értékesítési csatorna bővülése hajtotta, ami tovább javította a vállalat jövedelmezőségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés a magyar euróról: megszólalt az EKB elnöke, erre kell készülnünk

Rendkívüli bejelentés a magyar euróról: megszólalt az EKB elnöke, erre kell készülnünk

Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,

BBC
Business Sport Travel Science
Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

The fire has raged in the region for several days with officials now ordering the evacuation of the entire Cap Ferret peninsula.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 24. 14:23
Nagy hír érkezett az mRNS-vakcinák ügyében Szegedről
2026. július 24. 14:10
Majdnem egy hétig nem jár Pesten a 4-es metró
×
×