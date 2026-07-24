Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

A minisztérium vizsgálatának kiértékelése után a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője (ez a kiemelt múzeumok ernyőszerve) úgy döntött, megszünteti

a Magyar Természettudományi Múzeum,

az Országos Széchényi Könyvtár és

az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonyát.

„Minisztériumunk vizsgálatot folytatott több, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ alá tartozó múzeumban is. A vizsgálat során a munkavállalók, szakszervezetek, üzemi tanácsok és a múzeumigazgatók beszámolóit is bekértük azután, hogy számos munkavállalói panasz érkezett be a három érintett múzeumból minisztériumunk felé” – számolt be a részletekről a hírt bejelentő Tarr Zoltán.

Mint írta, a vizsgálat eredményéről tájékoztatták az MNM KK vezetőjét, és ő jelezte azt is, hogy a tárca átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatok elindítását várja el az MNM KK-tól, amihez minden szükséges támogatást megad.

„Ezzel párhuzamosan elindítjuk azt a minisztériumi munkacsoportot, amely előkészíti az MNM KK decentralizálását és visszaadja az intézmények önállóságát - ez elengedhetetlen a szabad és független kultúrához” – közölte.

A legnagyobb múzeumokat összefogó közgyűjteményi központot Demeter Szilárd hozta létre, sokáig ő is irányította. Utóda Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett. Ő a választások előtt, idén februárban arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy a KK múzeumai visszakapják önállóságuk jó részét. Az előző kormány eredeti célja az volt, hogy racionalizálja a működést, illetve egy központba integrálja a „nemzeti kulturális emlékezetet”, ám az MNM KK működését sok kritika érte. Tarr Zoltán legfontosabb feladatai között említette korábban a múzeumi költözések azonnal leállítását, valamint a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ „erőszakos központosításának” megszüntetését.