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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Hányadán állunk? címmel tartott hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalon a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Semjén Zsolt: a KDNP-nek saját arcélt kell felmutatnia és erre minden lehetősége meg is van

Infostart / MTI

A pártelnök a KDNP jövőjét vázolta fel Tusványoson, egyebek mellett válaszolt arra a kérdésre is, hogy mi különbözteti meg a KDNP-t a Fidesztől.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja és minden verzióra készen áll – mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke pénteken Tusnádfürdőn újságíróknak.

Semjén Zsolt a közelmúltban készült, Helyzet és jövőkép című, 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte: a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig, ezentúl „fideszes barátaikkal” közösen lépnek fel – jelezte.

Nyilvánvaló, hogy a Fidesszel való szövetség eredményes volt - hangsúlyozta, hozzátéve: sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy afölött legyen egy pártszövetség. Négyszer nyert a Fidesz-KDNP kétharmaddal, ennél sikeresebb dolgot nehéz felmutatni az európai politikában – rögzítette.

Ért minket egy kétharmados vereség, amit értékelni kell, új helyzet van – fogalmazott, aláhúzva: nemcsak a politikai vereség miatt van új helyzet, hanem azért is, mert a kétharmados Tisza-kormány nem tudni, milyen választójogi törvényt fog csinálni.

Semjén Zsolt kiemelte: előállhat olyan helyzet, hogy ha arányos választási rendszer van, akkor taktikusabb és szerencsésebb, ha a különböző jobbközép pártok készen állnak arra, hogy szükség esetén saját maguk is eltudjanak indulni a választáson.

Ő amellett van, hogy abban a konstrukcióban kell indulni, ami az adott pillanatban a keresztény-nemzeti tábor számára a leghasznosabb. A KDNP a kereszténydemokrácia alapján saját világnézetet és értékrendet képvisel, következésképpen ez az anyag arról szól, hogy mik voltak a tévedések és mik voltak a hibák – mondta. Megjegyezte: ilyen őszinte szembenézést más dokumentumban nem látott.

Kitért a választási vereség objektív okaira is, egyik példaként említve, hogy egy százalék alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni.

Az is igaz – folytatta –, hogy világpolitikai okokból jobb szélre csúsztak, ahol nincs több szavazó és ezáltal a jobbközép kiüresedett. Hozzátette: miután a baloldali pártok kiestek – az MSZP el sem tudott indulni, a DK nevű „szekta” egy százalék alatti eredménnyel esett ki – emiatt a balközép is üresen maradt és a Tisza be tudott menni jobb- és balközépre.

A KDNP-nek a kereszténydemokrácia, a keresztényszociális gondolat alapján egyre több saját programot kell meghirdetnie, saját arcélt kell felmutatnia és erre minden lehetőségük meg is van

– húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy mi az a saját arcél, ami megkülönbözteti a KDNP-t a Fidesztől, azt mondta: részint a hangsúlyosabb keresztény elkötelezettség és a szociális elkötelezettség. A Fidesz nagy széles gyűjtőpárt, míg világnézeti pártként speciálisan a KDNP-re tartozik például a magzatkorúak védelme, a szívhang-rendelet melletti kiállás. Keresztényszociális alapon számos terület van, ahol óriási lehetőség van a KDNP önállóságának a megmutatására – jelezte.

A KDNP "az örök kereszténydemokráciából" megújulva, fiatal képviselőkkel a frontvonalban, saját arcéllel befogja tölteni a magyar politikai palettán azt a szerepet, amit 82 éve betöltenek - összegzett Semjén Zsolt.

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Kezdőlap    Belföld    Semjén Zsolt: a KDNP-nek saját arcélt kell felmutatnia és erre minden lehetősége meg is van

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