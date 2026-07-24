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Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

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ELŐZMÉNYEK

Ságodi Attila a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

Kapitány István péntek délelőtt jelentette be, hogy felmentette Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját.

A gazdasági és energetikai miniszter péntek délután újabb Facebook-posztban mutatta be az új vezetőt. Mint írja, „Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa”.

A miniszter közölte: „Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.”

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energetika

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Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Ságodi Attila a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.
 

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