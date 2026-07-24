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Nyitókép: Unsplash.com

Miniszteri vizsgálat indul a Hatvanpusztánál tartott zebrák miatt

Infostart / MTI

Az élő környezetért felelős miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el a Bicske és Hatvanpuszta közötti telepen tartott zebráknál az állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében.

Gajdos László pénteki Facebook-bejegyzésében kiemelte: a hivatalos iratokból végre kiderült az igazság, miszerint totális a káosz. „Egyetlen dolgot állíthatunk biztosan, felelős állattartásról itt nem beszélhetünk” – írta, hozzátéve: az állatok egy része hiányzó papírokkal érkezett, az engedélyeket utólag kérték meg, 5 zebrának pedig meg sem kérték a veszélyes állattartási engedélyt.

A 17 zebrából mindössze 10 szerepel a hivatalos lónyilvántartási rendszerben. A határozatok tele vannak hibákkal és volt olyan zebra, amelyik kilenc évig nem kapott útlevelet – közölte a miniszter.

A gondatlanság ráadásul tragédiákhoz vezetett: a Tihamér nevű zebrát engedély nélkül, feketén tartották, a létezése csak a halála után derült ki. A nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatok tetemét pedig szabálytalanul, egy sertéspestis-gödörbe dobálták – ismertette, és aláhúzta, hogy ez nem állatvédelem, hanem súlyos felelőtlenség. „Nem hagyjuk annyiban!” – jelentette ki.

„Mindezek miatt átfogó vizsgálatot rendeltem el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében” – fogalmazott a bejegyzésében Gajdos László.

A videoban kitért arra is, hogy a telepen jelenleg 10 felnőtt állat és 3 szaporulat van. „Pillanatnyilag ez a helyzet hihetetlen káosszal” – mondta.

A tárcavezető július 21.-én közzétett bejegyzésében azt is közölte, hogy már hetek óta nyomoznak a Bicske és Hatvanpuszta között tartott zebrák ügyében, és csak szabálytalanságokat találtak. Közölte, hogy 2024 és 2026 között 17 zebra fordult meg a területen.

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Kezdőlap    Belföld    Miniszteri vizsgálat indul a Hatvanpusztánál tartott zebrák miatt

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