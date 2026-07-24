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Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíj ideje alatt, a Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 0–24 órás ügyeletet biztosítanak.
Nyitókép: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Kutyás, lovas, motoros rendőrök és helikopter: így készül a rendőrség a Magyar Nagydíjra

Infostart / MTI

Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíj ideje alatt, a Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 0–24 órás ügyeletet biztosítanak – tájékoztatta az MTI-t pénteken Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Elmondta, a versenypálya körül mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést, de folyamatos lesz a járőrözés is.

A biztosításban részt vevő több mint ezerfős állomány munkáját hét külföldi ország rendőrei is segítik.

A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét.

Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelemét. A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóban hagyott járművet, húzzák fel az ablakokat, az utastérben ne hagyjanak őrizetlenül értéktárgyat.

Azt is kérik: mindenki, aki a verseny helyszínére tart időben induljon el, kövesse a rendőri jelzéseket, a kihelyezett táblákat és az azon szereplő utasításokat, illetve csak a kijelölt parkolókat használják.

Hozzátette: a forgalmat a rendőrség egyirányúsította, hogy minél gördülékenyebb legyen a közlekedés és csökkenjen a balesetveszély.

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Kezdőlap    Belföld    Kutyás, lovas, motoros rendőrök és helikopter: így készül a rendőrség a Magyar Nagydíjra

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