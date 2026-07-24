„A helyzet komoly!” Azonnali véradásra kérnek mindenkit

Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt.

„A helyzet komoly. A nagyon nagy hőhullám idején sokan távol maradtak a véradástól. Akkor volt egy felhívásunk, melynek nyomán úgy tűnt, rendeződik a helyzet, de aztán minden nap, ha nem is sokkal, de 50-nel, 150-nel kevesebben jöttek el vért adni, és a helyzet elért egy olyan pontra, hogy jeleznünk kell a lakosság felé: a segítségük nélkül akár komoly baj is lehet” – mondta az InfoRádióban az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgatója.

„Jelenleg a napi normális ellátáshoz körülbelül 1600 jelentkezőre van szükségünk, és

ezen felül az elkövetkező napokban még 2000-2500 jelentkezőre számítanánk ahhoz, hogy ismét teljesen biztonságban, egyensúlyban legyen a készlet”

– fogalmazott a Nagy Sándor.

Azt is elmondta, hogy ha elmaradnak a véradók és csökken a készlet, akkor először a tervezhető beavatkozások elhalasztására kerülhet sor. Ilyenek például a protézisműtétek, hiszen ezekben az esetekben egy rövidebb halasztás a beteg egészség állapotát nem veszélyezteti.

„A sürgősségi ellátáshoz folyamatosan biztosítanunk kell, és biztosítjuk a vérkészítményeket. Éppen azért szólunk időben, és teszünk közzé felhívást időben, hogy ez a sürgősségi ellátás mindenképpen biztosított legyen” – fogalmazott a szakmai főigazgató.

Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.veradas.hu oldalon érhetők el – azok is tájékozódhatnak itt, akik most esetleg szabadságon vannak és az otthonuktól távolabb keresnének véradási helyszínt.

Aki még nem adott vért, minden igazolványát (személyi, lakcímkártya, taj-kártya) vigye magával a véradásra. Akinek van DÁP-ja és ezt be tudja mutatni a véradásnál, annak elég, ha valamelyik személyazonosító igazolványát viszi (jogosítvány, személyi, útlevél). Olyan is adhat vért, akinek nem érvényes a taj-kártyája, mert ez csak a beteg azonosításához szükséges.

Minden véradó egyen-igyon eleget a véradás előtt, de az alkohol fogyasztása tilos – tanácsolta a szakember.

A jelentkezőnek nagykorúnak kell lennie és el kell érnie az 50 kilogrammos súlyhatárt. Összesen 450 milliliter vért vesznek le, ez annak, aki ennél nehezebb, nem jelent gondot – mondta az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Zsámboki Zsolt készítette, a teljes beszélgetés további fontos információkkal alább meghallgatható.