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A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Park Stadionban 2022. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Elhalasztották a magyar foci csúcsrangadóját

Infostart / MTI

ésőbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB I harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő ETO otthonában.

A magyar szövetség versenybiztossága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az ETO FC–Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont.

A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupaszerelése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ra meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja a Groupama Arénában.

A halasztásra a nemzetközi kupában való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még: a győriek a Konferencia-liga, a népligetiek az Európa-liga selejtezőjében játszanak.

A harmadik forduló augusztus 7-én, pénteken az MTK Budapest–Puskás Akadémia FC összecsapással veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap is két-két találkozót rendeznek.

Az NB I 2026/27-es szezonja most pénteken kezdődik a Nyíregyháza–Újpest meccsel.

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