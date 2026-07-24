Visszautasított egy tisztséget Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes, a jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök nem kívánja betölteni a Nemzeti Emlékhely Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét – írta Cser-Palkovics András.

Mint Székesfehérvár polgármestere, a közalapítvány alelnöke pénteki Facebook-posztjában emlékeztetett: a Nemzeti Emlékhely Közalapítvány Kuratóriumának elnöke az 1991-es alapítás óta hagyományosan az Országgyűlés elnöke, ezért küldték el Forsthoffer Ágnes házelnöknek a felkérést a közalapítványról szóló tájékoztatóval együtt.

Forsthoffer Ágnes válaszában jelezte, hogy most nem kívánja betölteni a közalapítványban neki szánt tisztséget – közölte az alelnök, hozzátéve: elfogadják a házelnök döntését, s fenntartják számára a lehetőséget a közalapítványi elnökségre, ha „kötelességei” a jövőben ezt lehetővé teszik.