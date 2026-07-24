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Nyitókép: Forrás: Pixabay

Megvan, kik bírálják el a filmes pályázatokat

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Kinevezte a pályázatokat elbíráló ideiglenes döntőbizottságok tagjait a Nemzeti Filmintézet (NFI) Igazgatósága.

A pályázatokat elbíráló átmeneti testületek tagjai

  • Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producer,
  • Tóth Csaba producer, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke, valamint
  • Zabezsinszkij Éva dramaturg, forgatókönyvíró és casting director.

A bizottságok póttagja Zurbó Dorottya filmrendező, egyetemi oktató.

A Filmszakmai és a Televíziós Döntőbizottság összetétele megegyezik, mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba látja el – derült ki az intézmény közleményéből.

Az új döntőbizottságok elsődleges feladata az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint a legszükségesebb, sürgős döntések meghozatala annak érdekében, hogy biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára.

Az átmeneti időszakra tekintettel a döntőbizottságok

2026. július 24-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztik a korábban elérhető forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázatok befogadását.

Az NFI várakozásai szerint új pályázatokat a várhatóan ősszel felálló új vezetés ír majd ki.

A közlemény szerint ugyanakkor a forgalmazási (terjesztési), marketing- és egyedi pályázatok benyújtására az átmeneti időszakban is lehetőség lesz. Ezeket az illetékes döntőbizottságok elbírálják, így biztosított marad a folyamatban lévő projektek – egyebek mellett az Inkubátor program, valamint filmszakmai rendezvények és fesztiválok – megvalósítása – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Megvan, kik bírálják el a filmes pályázatokat

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