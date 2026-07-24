Megvan, kik bírálják el a filmes pályázatokat

A pályázatokat elbíráló átmeneti testületek tagjai
- Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producer,
- Tóth Csaba producer, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke, valamint
- Zabezsinszkij Éva dramaturg, forgatókönyvíró és casting director.
A bizottságok póttagja Zurbó Dorottya filmrendező, egyetemi oktató.
A Filmszakmai és a Televíziós Döntőbizottság összetétele megegyezik, mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba látja el – derült ki az intézmény közleményéből.
Az új döntőbizottságok elsődleges feladata az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint a legszükségesebb, sürgős döntések meghozatala annak érdekében, hogy biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára.
Az átmeneti időszakra tekintettel a döntőbizottságok
2026. július 24-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztik a korábban elérhető forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázatok befogadását.
Az NFI várakozásai szerint új pályázatokat a várhatóan ősszel felálló új vezetés ír majd ki.
A közlemény szerint ugyanakkor a forgalmazási (terjesztési), marketing- és egyedi pályázatok benyújtására az átmeneti időszakban is lehetőség lesz. Ezeket az illetékes döntőbizottságok elbírálják, így biztosított marad a folyamatban lévő projektek – egyebek mellett az Inkubátor program, valamint filmszakmai rendezvények és fesztiválok – megvalósítása – áll a közleményben.