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Egy nő kézi ventilátorral hűsíti magát egy irodában / Woman with fan giving her air and a fan in her hand
Nyitókép: bymuratdeniz/Getty Images

Most szellőztessünk! Jön a kánikula, és az is kiderült, mikor

Infostart

Már szombaton is nyárias meleg lesz. Most szellőztessünk, mert később már hiába tesszük – ajánlják a meteorológusok...

Szombaton napos idő várható a kevés fátyol-, illetve a keleten képződő gomolyfelhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc – írja a HungaroMet előrejelzése.

A délire, délnyugatira forduló szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.

Vasárnap még több napsütés lesz, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

Aztán vasárnaptól jön a kánikula! Ráadásul tartós lesz, egész jövő héten kitart a hőség.

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Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
 

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2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Jens Spahn, a CDU vezető politikusa és a közös uniópárti Bundestag-frakció vezetője lemondásra kényszerült, miután kiderült, hogy férjével amerikai béranyától fogadtak örökbe gyermeket – miközben pártja és ő maga is a béranyaság tilalmának fenntartása mellett állt ki. A botrány azonban Friedrich Merz kancellárnak kapóra jöhet: nemcsak pártbeli riválisát semlegesíthette, de az új helyzetet a kormány átalakítására és saját embereinek kulcspozíciókba ültetésére is felhasználhatja. Merznek ugyanakkor sürgősen stabilizálnia kellene helyzetét, mivel népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, a szeptemberi tartományi választásokon pedig az AfD átveheti a hatalmat egy (keletnémet) tartományban. A CDU/CSU támogatottsága mindössze 22 százalékos, miközben a szélsőjobboldali AfD 27 százalékon áll, és a német lakosságot egyre jobban aggasztja az évek óta stagnáló gazdaság helyzete.

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Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.

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