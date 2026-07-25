Most szellőztessünk! Jön a kánikula, és az is kiderült, mikor

Szombaton napos idő várható a kevés fátyol-, illetve a keleten képződő gomolyfelhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc – írja a HungaroMet előrejelzése.

A délire, délnyugatira forduló szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.

Vasárnap még több napsütés lesz, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

Aztán vasárnaptól jön a kánikula! Ráadásul tartós lesz, egész jövő héten kitart a hőség.