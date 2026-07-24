Eltűnt fiatalt keres a rendőrség, Ausztriából jött róla utoljára információ

A Dunakeszi Rendőrkapitányság eltűntként keres egy 23 éves fiatalt, akiről július 24-e óta nem érkezett hír. A majdnem kopasz, utolsó ismert ruházata szerint rövidnadrágos, pólós, köpcös testalkatú férfiról ismerősei a Facebookon azt írták, hogy a telefonja utolsó ismert helyzetét Ausztriában mérték be, ezért elképzelhető, hogy ott tartózkodik. Lehet, hogy autóval van, egy fehér Renault Clióval jár.

Az eltűnt személy fotója és adatlapja itt látható. Aki bármit tud a tartózkodási helyéről, hívja a rendőrséget vagy azt a számot, amely a további fotókat és információkat tartalmazó Facebook-posztban látható.