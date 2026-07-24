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Kopasz, fekete öltönyös biztonsági szolgálatot ellátó férfi, a fülében fehér fülhallgatóval
Nyitókép: Pixabay

Ki védi Magyar Pétert és miért? Itt a hivatalos válasz

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Változások jönnek a rendvédelmi szerveknél, a törvényjavaslat az Országgyűlés előtt van.

A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a Készenléti Rendőrség látja el a Terrorelhárítási Központ (TEK) támogatásával, szoros együttműködésben – közölte a Belügyminisztérium pénteken az MTI-vel, miután a 24.hu arról írt, hogy információk szerint péntektől a KR-től a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét – egy nappal azután, hogy a Nyugati pályaudvaron leköpték Magyar Pétert.

A Belügyminisztériumnak az üggyel kapcsolatos tájékoztatása szerint a személyi védelem ellátásának módja

már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának, az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó, átszerveződő Terrorelhárítási Központ feladata lesz.

A változások a törvény hatálybalépését követően lépnek életbe, várhatóan október 1-je után, ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már most folyamatosak az egyeztetések, együttműködések – emelték ki.

Megjegyezték, hogy az állományszervezés már most, az átmeneti időszakban is e logika mentén valósul meg.

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