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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Minőségi ugrás jön a magyar vasúti fővonalon, hamarabb, mint vártuk

Infostart / MTI

Jövőre a GYSEV-nél 11 korszerű IC-motorvonat áll forgalomba a Budapest–Győr–Szombathely és a Budapest–Győr–Sopron vonalon – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első- és másodosztályú helyek is lesznek – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, hozzátéve: a bővíteni tervezett IC-szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos-vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben.

Elkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású, 400-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV-szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg.

A Baross Gábor-terv a kormány céljának megfelelően tíz év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű-átlagéletkort – olvasható a közleményben.

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