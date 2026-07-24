Minőségi ugrás jön a magyar vasúti fővonalon, hamarabb, mint vártuk

A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első- és másodosztályú helyek is lesznek – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, hozzátéve: a bővíteni tervezett IC-szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos-vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben.

Elkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású, 400-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV-szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg.

A Baross Gábor-terv a kormány céljának megfelelően tíz év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű-átlagéletkort – olvasható a közleményben.