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Erdõtüzet oltanak repülõgéprõl a dél-franciaországi Ponteves környékén 2026. július 22-én.
Nyitókép: Sebastien Nogier

Tüzes pokol Franciaországban és Spanyolországban, tízezreket kellett evakuálni

Infostart / MTI

Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország az erdőtüzek megfékezéséhez – jelentette be péntekre virradóra Emmanuel Macron államfő. Spanyolországban Madrid környékén egy nap alatt 40 ezer embert evakuáltak az erdőtüzek miatt.

„Gyorsan számíthatunk erősítésként két horvát Canadair, két portugál Air Tractor repülőgépre, valamint egy cseh és egy szlovák Black Hawk teherhelikopterre” – írta a francia elnök az X közösségi oldalon.

Az ország délnyugati részén található Gironde megyében csütörtökön csaknem 5 ezer hektárnyi terület égett egy gyorsan terjedő erdőtűz miatt, amelyet eddig nem sikerült megfékezni. Több lakóház is leégett a prefektúra közlése szerint, amely mintegy 20 ezer ember kitelepítését rendelte el.

A tűz szerdán kezdődött a Bordeaux-tól nyugatra található Arcachon-öböl közelében, majd csütörtökön a délebbre felvő Biscarosse-nál is fellángolt egy tűz, amely gyorsan terjed a környező erdőben, és estére elérte a város szélét, ahonnan ötezer embert telepítettek ki elővigyázatosságból.

Ponteves, 2026. július 22. Tûz pusztította erdõ a dél-franciaországi Ponteves környékén 2026. július 22-én. MTI/EPA/Sebastien Nogier
Ponteves, 2026. július 22. Tûz pusztította erdõ a dél-franciaországi Ponteves környékén 2026. július 22-én. MTI/EPA/Sebastien Nogier

A hatóságok tájékoztatása szerint a települések mellett nyolc üdülőközpontot és három kempinget is ki kellett üríteni.

A délkeleti Var megyében kedden tört ki tűz, és 2700 hektáron terjedt el a Gros Besillon nevű hegygerincnél, ahol 25 lakóház teljesen leégett.

A kormány szerint január óta több mint 12 500 tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 ezer hektáron pusztítottak tüzek és körülbelül 50 ezer embert evakuáltak, szintén Gironde megyében.

Egész Európában nagyobb területet égettek fel a tűzvészek az idén az elmúlt húsz év éves átlagánál, miközben a világ leggyorsabban felmelegedő kontinensén május vége óta három, gyakorlatilag egymást követő hőhullámot kellett átvészelni.

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Kezdőlap    Külföld    Tüzes pokol Franciaországban és Spanyolországban, tízezreket kellett evakuálni

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