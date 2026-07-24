Leállás az egyik magyarországi nagybanknál

Az Erste Bank a weboldalán olvasható tájékoztatás szerint a rendszereiken július 24. 22 óra és július. 25. 10 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami számos szolgáltatás működését befolyásolja.
Ennek részeként nem lesz elérhető a George App és Web, az internetes vásárlás, valamint az azonnali átutalások indítása sem.
Emellett július 25. nulla és hajnali négy óra között az azonnali átutalások fogadására sem lesz mód. A leállás az alábbi funkciókat érinti még:
- Erste TeleBank,
- vállalati NetBank,
- Electra,
- Erste Business MobilBank,
- SMS-szolgáltatások,
- API-csatorna,
- online termékigénylés,
- lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.
A 12 órás leállás ellenére a készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből továbbra is megoldható lesz, ahogy a George Web tiltása TeleBankon keresztül és bankkártya letiltása TeleBankon keresztül is.
Emellett a MobilePay-jel, a weboldal-szolgáltatásokkal és a mobilegyenleg feltöltésével sem lesz gond várhatóan.