Leállás az egyik magyarországi nagybanknál

Az Erste Bank a weboldalán olvasható tájékoztatás szerint a rendszereiken július 24. 22 óra és július. 25. 10 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami számos szolgáltatás működését befolyásolja.

Ennek részeként nem lesz elérhető a George App és Web, az internetes vásárlás, valamint az azonnali átutalások indítása sem.

Emellett július 25. nulla és hajnali négy óra között az azonnali átutalások fogadására sem lesz mód. A leállás az alábbi funkciókat érinti még:

Erste TeleBank,

vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS-szolgáltatások,

API-csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

A 12 órás leállás ellenére a készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből továbbra is megoldható lesz, ahogy a George Web tiltása TeleBankon keresztül és bankkártya letiltása TeleBankon keresztül is.

Emellett a MobilePay-jel, a weboldal-szolgáltatásokkal és a mobilegyenleg feltöltésével sem lesz gond várhatóan.