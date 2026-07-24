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Erste Bank csoport
Nyitókép: Wikipédia

Leállás az egyik magyarországi nagybanknál

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Leállás jön az Ersténél: fél napig utalni és interneten vásárolni sem lehet majd.

Az Erste Bank a weboldalán olvasható tájékoztatás szerint a rendszereiken július 24. 22 óra és július. 25. 10 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami számos szolgáltatás működését befolyásolja.

Ennek részeként nem lesz elérhető a George App és Web, az internetes vásárlás, valamint az azonnali átutalások indítása sem.

Emellett július 25. nulla és hajnali négy óra között az azonnali átutalások fogadására sem lesz mód. A leállás az alábbi funkciókat érinti még:

  • Erste TeleBank,
  • vállalati NetBank,
  • Electra,
  • Erste Business MobilBank,
  • SMS-szolgáltatások,
  • API-csatorna,
  • online termékigénylés,
  • lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

A 12 órás leállás ellenére a készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből továbbra is megoldható lesz, ahogy a George Web tiltása TeleBankon keresztül és bankkártya letiltása TeleBankon keresztül is.

Emellett a MobilePay-jel, a weboldal-szolgáltatásokkal és a mobilegyenleg feltöltésével sem lesz gond várhatóan.

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Kezdőlap    Belföld    Leállás az egyik magyarországi nagybanknál

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