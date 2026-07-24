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Nyitókép: Magyar Suzuki Zrt.

Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek.

A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka exportra kerül.

Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.

„Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket” – fogalmazott Kapitány István.

A Magyar Suzuki Zrt. vezetői májusban arról számoltak be, hogy a vállalat kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött, 2025-ben sikerült megőriznie pozícióját a magyarországi autópiacon. Az esztergomi gyárban tavaly 108 072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették.

Az esztergomi gyárban 2025 nyarára készült el a gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek a keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és hegesztőüzem kapacitását. A több mint 9 milliárd forintnyi értékű projekthez a magyar állam 1,9 milliárd forint támogatást adott.

Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 2,059 milliárd euró volt, ebből a belföldi értékesítés 285,5 millió euró, az export 1773,8 millió euró. Az adó előtti eredmény 81 millió euró. A nyilvános cégadatok szerint 2024-ben a Magyar Suzuki árbevétele 2,245 milliárd euró volt, 35,2 millió euró adózás utáni nyereség mellett.

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Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
 

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