Előbb jöhet „örök élet", mint az ingyen sör

Többek fantáziáját megmozgató tanulmánnyal jelentkeztek az emberi élethossz elméleti határait kutató tudósok az NJP Ageing szakfolyóiratban.

A Skolkovo Institute of Science and Technology kutatóintézet csapata szerint az örök élet sajnos elméleti szinten is kizárt, de 194 éves koráig kihúzhatja, akinek minden összejön – olvasható a Telex cikkében.

A DNS-ünkben szükségszerűen előforduló mutációk összeadódó hatása egy idő után óhatatlanul is annyira súlyos lesz, hogy az a létfontosságú szerveink leállásához vezet. Vagyis az élethosszunknak mindenképpen van egy teoretikus határa.

A jó, hogy ez a határ valahol 146 és 194 év között van (és valószínűleg erősen egyénfüggő).

Az orosz kutatók szerint, ha sikerülne minden káros egészségügyi hatást kiiktatni az életünkből – ami persze erősen teoretikus felvetés –, a mai, 79 év körüli, születéskor várható átlagos élettartam akár a duplája is lehetne.

A gyakorlatban ez annyiban mindenképpen reményt keltő, hogy érdemes foglalkozni a különféle öregedésgátló technológiákkal, az egészséges életmód optimalizálásával, mert ha a végtelenségig nem is tolható ki, bőven van még tartalék az emberi életkor meghosszabbításában.