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Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Nézte a sok turista, ahogy rendőrhajó ütközik a legendás hídnak, sérültek is vannak

Infostart / MTI

Nekiütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója a Temzén átívelő Westminster hídnak London központjában pénteken, öt rendőr megsérült – közölte a londoni rendőrség.

A londoni rendőrség folyami egységének hajója közép-európai idő szerint 16 óra 40 perc körül ütközött a hídnak. A rendőrség közölte, hogy több rendőr a vízbe került, de kimentették őket, miközben további rendőri egységek és más mentőszolgálatok is a helyszínre érkeztek.

Az incidens a Westminster hídon történt, amely a brit főváros szívében, a parlament és a híres Big Ben óratoronynál található. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte.

A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a lakosság köréből senki nem volt érintett és nem sérült meg, az eset körülményeit alaposan kivizsgálják. A hidat később kiürítették, a forgalmat pedig leállították. Több mentőjármű volt látható a hídon és a környéken, miközben egy rendőrségi helikopter körözött a helyszín felett.

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