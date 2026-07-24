Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója
14.00 Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
18.00 Szabados Gábor sportközgazdász
23.00 Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Vasárnap
5.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő
8.00 Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
13.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
14.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
16.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
18.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
23.00 Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója