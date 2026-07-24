Bizarr akció Kőbányán: nekihajtottak az 50 főt szállító busznak, majd elszaladtak

A katasztrófavédelem közölte: a Liget téren az egyik 9-es busz ütközött össze egy autóval, az autó utasai elszakadtak a helyszínről.
A buszon körülbelül ötvenen utaztak, valamennyien leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat.
A katasztrófavédelem közölte: a Liget téren az egyik 9-es busz ütközött össze egy autóval, az autó utasai elszakadtak a helyszínről.
A buszon körülbelül ötvenen utaztak, valamennyien leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat.
A korrekció napja lehet a péntek a forint piacán, miután az elmúlt napok jelentős gyengülését kiváltó olajár-emelkedés megtorpant. A Brent árfolyama több dollárral csökkent, az euró-forint jegyzése a csütörtöki 365 körüli szintekről erős korrekcióba kezdett. A magyar valutának emellett némi támaszt adhat, hogy az energiaársokk hatására a piac kevesebb MNB-kamatvágást áraz, miközben a kereskedők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, az amerikai vámfenyegetéseket, a dollár mozgását és a kötvényhozamokat figyelik.
A 41 éves klasszis kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést írt alá, és karrierje során immár a negyedik klubjához igazol.
The government in Spain has declared a national emergency as wildfires burn out of control in several areas close to the capital.