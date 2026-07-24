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Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Bizarr akció Kőbányán: nekihajtottak az 50 főt szállító busznak, majd elszaladtak

Infostart / MTI

Busz és személygépkocsi karambolozott a főváros X. kerületében péntek délután, az autó utasai elmenekültek.

A katasztrófavédelem közölte: a Liget téren az egyik 9-es busz ütközött össze egy autóval, az autó utasai elszakadtak a helyszínről.

A buszon körülbelül ötvenen utaztak, valamennyien leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat.

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