ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 25. szombat Jakab, Kristóf
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Balaton festői településének, Tihanynak a látképe a kompkiütővel és az apátsággal.
Nyitókép: Getty Images/ZoltanGabor

Balaton: itt a jelentés az árvaszúnyogok kirajzásáról

Infostart

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kiadta az előzetes helyzetjelentést az árvaszúnyogokról.

A tavasszal fejlődésnek indult balatoni árvaszúnyog (Chironomus balatonicus) lárvaállomány kirajzása július elejéig befejeződött. Az addig kirepült rovarok mennyisége csak fele-harmada volt az egy évvel ezelőttinek. Ugyanakkor a széljárástól függően a rajzás érzékelhető intenzitása ettől az aránytól akár jelentősen eltérő is lehetett egy-egy területen – olvasható a kutatóintézet közösségi oldalán.

A jelenségnek, vagyis az árvaszúnyogok rajzásának azonban idén még nincs vége, mert a júniusi-júliusi igen meleg időjárás hatására olyan körülmények alakultak ki a Balatonban, amelyek miatt folyamatossá válhat az újabb generációk kirepülése is:

a július elejei nagy meleg hatására felgyorsult a lárvák fejlődése, ráadásul emelkedett az algák mennyisége is a Balatonban, amely ideális táplálék számukra.

Jelenleg már ezeknek, az egymást gyorsan követő nyári generációknak a kirajzását tapasztalhatjuk. Amennyiben a viszonylag magas alga koncentráció az elkövetkező hetekben is fennmarad, netán tovább nő, akkor akár a rajzások intenzitása még fokozódhat is augusztus-szeptember folyamán.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a jelenleg fejlődő lárvaállomány részletes felmérését a jövő hét elején elvégzi, ez alapján pontosabb előrejelzést lesz majd a nyár további részében várható rajzások intenzitásáról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Balaton: itt a jelentés az árvaszúnyogok kirajzásáról

balaton

árvaszúnyog

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
 

Eximbank: megtörtént az ezermilliárd forintos feljelentés, íme a részletek

Minőségi ugrás jön a magyar vasúti fővonalon, hamarabb, mint vártuk

Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

Visszautasított egy tisztséget Forsthoffer Ágnes

Magyar Péter reagált, mégsem az lesz az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, akit korábban jelöltek

Megvan, kik bírálják el a filmes pályázatokat

Ki védi Magyar Pétert és miért? Itt a hivatalos válasz

Darázsfészekbe nyúl a miniszter, de szerinte nincs más út

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?

Jens Spahn, a CDU vezető politikusa és a közös uniópárti Bundestag-frakció vezetője lemondásra kényszerült, miután kiderült, hogy férjével amerikai béranyától fogadtak örökbe gyermeket – miközben pártja és ő maga is a béranyaság tilalmának fenntartása mellett állt ki. A botrány azonban Friedrich Merz kancellárnak kapóra jöhet: nemcsak pártbeli riválisát semlegesíthette, de az új helyzetet a kormány átalakítására és saját embereinek kulcspozíciókba ültetésére is felhasználhatja. Merznek ugyanakkor sürgősen stabilizálnia kellene helyzetét, mivel népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, a szeptemberi tartományi választásokon pedig az AfD átveheti a hatalmat egy (keletnémet) tartományban. A CDU/CSU támogatottsága mindössze 22 százalékos, miközben a szélsőjobboldali AfD 27 százalékon áll, és a német lakosságot egyre jobban aggasztja az évek óta stagnáló gazdaság helyzete.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: &quot;ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt&quot;

Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 220,000 evacuated in France and Spain due to wildfires

More than 220,000 evacuated in France and Spain due to wildfires

French firefighters battle a blaze heading towards Bordeaux while officials in Madrid say they face the "worst fire in the history of the region".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 06:00
Most szellőztessünk! Jön a kánikula, és az is kiderült, mikor
2026. július 24. 22:00
A benzinügyek álltak a középpontban – a nap hírei
×
×