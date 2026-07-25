Balaton: itt a jelentés az árvaszúnyogok kirajzásáról

A tavasszal fejlődésnek indult balatoni árvaszúnyog (Chironomus balatonicus) lárvaállomány kirajzása július elejéig befejeződött. Az addig kirepült rovarok mennyisége csak fele-harmada volt az egy évvel ezelőttinek. Ugyanakkor a széljárástól függően a rajzás érzékelhető intenzitása ettől az aránytól akár jelentősen eltérő is lehetett egy-egy területen – olvasható a kutatóintézet közösségi oldalán.

A jelenségnek, vagyis az árvaszúnyogok rajzásának azonban idén még nincs vége, mert a júniusi-júliusi igen meleg időjárás hatására olyan körülmények alakultak ki a Balatonban, amelyek miatt folyamatossá válhat az újabb generációk kirepülése is:

a július elejei nagy meleg hatására felgyorsult a lárvák fejlődése, ráadásul emelkedett az algák mennyisége is a Balatonban, amely ideális táplálék számukra.

Jelenleg már ezeknek, az egymást gyorsan követő nyári generációknak a kirajzását tapasztalhatjuk. Amennyiben a viszonylag magas alga koncentráció az elkövetkező hetekben is fennmarad, netán tovább nő, akkor akár a rajzások intenzitása még fokozódhat is augusztus-szeptember folyamán.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a jelenleg fejlődő lárvaállomány részletes felmérését a jövő hét elején elvégzi, ez alapján pontosabb előrejelzést lesz majd a nyár további részében várható rajzások intenzitásáról.