A legvadabb közlekedési videók a magyar utakról

Újabb három közlekedési jelenet a bpiautósok oldalán, amelyek jól mutatják, milyen váratlan és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki az utakon.

Az első eset Budapesten, a Szondi utca és a Dózsa György út környékén történt július 13-án. Beküldőnk az Állatkert felé tartott, amikor a járdáról lehajtott egy rolleres. Ez sem kellemes, de utána repült egy másik roller is...

A második felvétel július 21-én este készült a Kossuth Lajos utcában. A videón két fiatal látható egy bérelt elektromos rollerrel, akik a beküldő szerint a forgalmi szabályokat figyelmen kívül hagyva próbáltak balra kanyarodni. Záróvonalon keresztül, kötelező haladási irányt jelző táblák ellenére vágtak át három forgalmi sávon, miközben feltartották a mögöttük haladó járműveket. A felvétel alapján a kialakult helyzet miatt még szóváltás is kialakult.

A harmadik jelenet már nem szabálytalanságról, hanem egy rendkívül veszélyes cselekményről szól. Július 11-én dél körül az M3-as autópályán, Miskolc irányába, a 16-os kilométer előtti fóti hídnál egy ismeretlen személy egy kézi súlyzót dobott le a felüljáróról.