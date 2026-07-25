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Elektromos rollerrel közlekedik egy futár Budapesten, a Király utcában 2024. július 17-én. Július 16-tól számos mikromobilitási járműre, így az elektromos rollerekre is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A legvadabb közlekedési videók a magyar utakról

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„Ezért utálják az e-rollereseket” jeligére.

Újabb három közlekedési jelenet a bpiautósok oldalán, amelyek jól mutatják, milyen váratlan és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki az utakon.

Az első eset Budapesten, a Szondi utca és a Dózsa György út környékén történt július 13-án. Beküldőnk az Állatkert felé tartott, amikor a járdáról lehajtott egy rolleres. Ez sem kellemes, de utána repült egy másik roller is...

A második felvétel július 21-én este készült a Kossuth Lajos utcában. A videón két fiatal látható egy bérelt elektromos rollerrel, akik a beküldő szerint a forgalmi szabályokat figyelmen kívül hagyva próbáltak balra kanyarodni. Záróvonalon keresztül, kötelező haladási irányt jelző táblák ellenére vágtak át három forgalmi sávon, miközben feltartották a mögöttük haladó járműveket. A felvétel alapján a kialakult helyzet miatt még szóváltás is kialakult.

A harmadik jelenet már nem szabálytalanságról, hanem egy rendkívül veszélyes cselekményről szól. Július 11-én dél körül az M3-as autópályán, Miskolc irányába, a 16-os kilométer előtti fóti hídnál egy ismeretlen személy egy kézi súlyzót dobott le a felüljáróról.

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A termékenység összeomlására a választójog reformja lehetne a megoldás?

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Június végén megjelent véleménycikkemben amellett érveltem, hogy meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét, mert az alkalmatlan, sőt kontraproduktív annak a célnak az elérésére, hogy minél több gyermek szülessen a népességfogyás megállítása, de legalábbis lassítása érdekében. Cikkemre Tóth I. János reagált, aki  szerint az anyák szja-mentességét nem eltörölni, hanem értékelni és megfelelő időtávon vizsgálni kell. Úgy véli, a hazai demográfiai válság középpontjában nem elsősorban a nagycsaládok hiánya áll, hanem az első és második gyermek megszületésének elmaradása. Ebben a cikkben az általa felvetett állításokra válaszolok, amellett érvelve, hogy a demográfiai fordulat kulcsa – szemben az általa felvázolt megoldással – elsősorban a nagycsaláddá válás erőteljes támogatása, az „anyai életpályamodell” kialakítása lehet. A vita azonban túlmutathat a családtámogatások technikai részletein is egészen az úgynevezett családi választójoggal kapcsolatos elképzelésekig.

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