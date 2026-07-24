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Szécsényi Gábor Az Autó főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szakértő: visszafelé sülhet el az elektromos autók kedvezményeinek megvonása

Infostart / InfoRádió

Ősztől, majd jövő év elejétől jelentősen változnak a részben vagy teljesen elektromos meghajtású autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője.

Mint ismeretes, ősztől, majd aztán jövő év elejétől is komolyabb változások jönnek Magyarországon az elektromos autókhoz, pontosabban az eddigi kedvezményekhez kapcsolódóan.

Az már jó ideje gyakorlat, hogy az újonnan forgalomba helyezett nem tisztán elektromos, vagyis a tölthető hibrid, plug-in hibrid autók nem kapnak zöld rendszámot, viszont

november végéig a korábban forgalomba állt ilyen típusú autóknál is le kell cserélni a zöld rendszámot. 2027 januárjától pedig megszűnik a tisztán elektromos autóknál a parkolási kedvezmény Budapesten

– a két tonnánál nehezebb autók tulajdonosai akár 1200 forintot is fizethetnek óránként a főváros egyes zónáiban, márpedig az elektromos autók az akkumulátorból adódóan nehezebbek, mint a hasonló típusú benső égésű járművek.

A párizsi modell, miszerint a hajtásmódtól függetlenül senkinek sem jár kedvezmények, és csak a tömegtől függ a parkolási díj, biztosan visszaveti majd a kedvet, hogy valaki elektromos autó vásárlásán törje a fejét – értett egyet az InfoRádió Aréna című műsorában Szécsényi Gábor, aki szerint benne van a forgatókönyvekben, hogy ezáltal távolabb kerülünk a fenntarthatóbb, környezetbarátabb mobilitástól,

de ettől még a jövő autózása 100 százalék, hogy elektromos.

Az Autó című szaklap főszerkesztője szerint ennek egyszerű oka van: már jó száz éve nagyon jó hatásfoka van a villanymotoronak, sokkal jobb, mint bármelyik belső égésű hajtásnak, mindössze megfelelő és megfelelően gyorsan tölthető akkumulátort kell hozzá csinálni. „Ha ezt a célt messzire kitűzzük, akkor látható, hogy efelé kell haladni” – fűzte hozzá.

A szakértő szerint a 2035-ös uniós szabályozástól – ami szerint onnantól az Európai Unió országaiban újként – a használt autókra nem vonatkozik – kizárólag elektromos hajtású autót lehet forgalomba hozni – mára kicsit távolabb kerültünk, amit nem tart feltétlen bajnak. Ezáltal ugyan ismét teret kapnak a benzines és a dízeles autók, de Szécsényi Gábor megítélése szerint sokkal célravezetőbb, ha a technológia és a vásárlói igények fejlődése viszi az autók fejlődését, nem pedig egy kitűzött céldátum, illetve egy kötelező érvényű szabály.

A most érkező – tölthető plug-in hibridek, hatótávnövelt villanyos és benzines vagy dízeles – autók tökéletesen megfelelnek annak a környezetvédelmi és műszaki elvárásnak is, hogy meg lehessen rajtuk tanulni, hogyan lehet jó, olcsó és megfelelően hosszú hatótávolságú villanyautót készíteni – tette hozzá, megjegyezve: mint minden ilyen folyamat, ez is egy hullámvonalban fejlődik; vannak benne visszaesések, amikor eltűnnek a támogatások, amikor elvesznek egy-egy parkolási előjogot de valójában a technika, a vásárlói igények, a világ az elektromos hajtás felé halad jó ütemben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette – a teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértő: visszafelé sülhet el az elektromos autók kedvezményeinek megvonása

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