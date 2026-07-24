A benzinügyek álltak a középpontban – a nap hírei

Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízelmennyiséget és van, ahol le is állt a gázolajeladás - írja a portfolio. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagykereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából kétnaponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutak áraiban. A Portfolio arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy- és a kiskereskedelmi árak közti különbséget.

76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatás-fejlesztést.

Felmentette a Paks- II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Jákli Gergely helyére Ságodi Attilát nevezték ki. Kapitány István nem indokolta a menesztést. A miniszter Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, hogy az új vezérigazgató az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével felkészült arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa.

A minisztérium vizsgálatának kiértékelése után a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője úgy döntött, megszünteti 3 kiemelt múzeum főigazgatójának munkaviszonyát. A döntés érinti a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszámolt arról, hogy a munkavállalók, szakszervezetek, üzemi tanácsok és a múzeumigazgatók beszámolóit is bekérték azután, hogy számos munkavállalói panasz érkezett a 3 érintett múzeumból a minisztérium felé.

Megtette feljelentését a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón számolt be az intézményben folytatott átvilágítás alapján feltárt visszás ügyletekről. A tárca közleményben kiemelték, hogy az Eximbanknál nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott, jelentős összegű hitelügyletekben a kedvezményezettek között a volt kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyertesének Szíjj Lászlóhoz köthető érdekeltségek bukkantak fel

Hűtlen kezelés gyanúja miatt újraindul a nyomozás a Tisza állítólagos adóemelési terveiről rendezett nemzeti konzultáció ügyében – közölte a K-Monitor. A Fidesz-kormány több mint 12 milliárd forintból megvalósított tavalyi kommunikációs akciója miatt először egy magánszemély tett feljelentést, amit a rendőrség februárban elutasított. Az ügyészség szerint megállapítható a hűtlen kezelés gyanúja, ezért elrendelte a nyomozást.

Kinevezte a pályázatokat elbíráló ideiglenes döntőbizottságok tagjait a Nemzeti Filmintézet igazgatósága. Az átmeneti testületek feladata az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatok elbírálása és a folyamatban lévő projektek működésének biztosítása. Az NFI ideiglenesen felfüggesztette a forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázatok befogadását az új vezetés felállásáig.

Mobil csapatokkal és krízisközpontokkal segítené a közterületi problémák kezelését a szociális tárca. A kormány július 20-tól rendelt el 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében. A helyzet kezelésében a Szociális és Családügyi Minisztérium is aktívan részt vesz. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják.

A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV-házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a Budapesti Közműveknek haladéktalanul meg kell kezdenie a munkálatokat Rákosrendezőn – ismertette a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője. Gál József közölte: a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás.

A GYSEV-nél 11 korszerű IC-motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon jövőre - írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, hogy a klímás, alacsonypadlós vonatokban első- és másodosztályú helyek is lesznek

Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó kora reggel Bécsben, 14 ember megsérült, 6 embert kellett kórházba szállítani. Osztrák lapértesülés szerint az Anna Katharina nagyjából 200 utast szállított a Dunán. A szállodahajó hajnali 4 óra előtt, nagy erővel ütközött egy vízzáró zsilipnek, ennek hatására behorpadt az orra.

Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti.

A francia hatóságok elrendelték a Cap Ferret-félsziget teljes evakuálását az erdőtüzek miatt, a veszélyeztetett térségből már több száz embert hajókkal menekítettek ki. A szerda óta terjedő tűz 8.700 hektárt perzselt fel, és egy tűzoltó megsérült az oltási munkákban.