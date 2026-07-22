ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.87
usd:
317.88
bux:
143784.97
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz, portré.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz/Facebook

Hivatalosan is megnyílt az út vissza a seregbe az érintetteknek

Infostart / MTI

Az Irányasereg.hu portálon minden további.

Megnyílt az iranyasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter július 18-án a Facebook-oldalán jelentette be, hogy előző nap megjelent az a jogszabály, amely „megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessük azokat a katonákat, akiket a »fiatalítás« címén méltatlanul eltávolítottak” a hadseregből.

A miniszter akkor a bejegyzésében jelezte, augusztus 1-jén minden érintett katonát várnak a Bálna Honvédelmi Központban. Hozzátette: várják azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és szeretnének csatlakozni a honvédséghez.

Az iranyasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület a katonai szolgálatba történő visszatérés lehetőségeinek és feltételeinek ismertetéséről szóló miniszteri tájékoztatóra, amelyet augusztus 1-jén tartanak 10 órától. A rendezvényen csak a katonák jogviszonyának megszüntetését tartalmazó dokumentum bemutatásával lehet részt venni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hivatalosan is megnyílt az út vissza a seregbe az érintetteknek

hadsereg

honvédség

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely: kész az M3-as metró hosszabbítási terve

Karácsony Gergely: kész az M3-as metró hosszabbítási terve

Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala, a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, reagálva Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra.
 

Magyar Péter és Vitézy Dávid a Baross Gábor tervről: 15 év alatt 3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasút

Kétféle rollerkategória, autóelkobzás, Btk.-tényállások – így szigorodhat a KRESZ

Benyújtották az ügynöktörvényt: így válnak megismerhetővé az adatok

Újra jönnek a megyék, nem lesz főispán, itt a határidő

Továbbra sem áll le a parlament, íme a program

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsának tűnő döntés született az amerikai tengerészgyalogságnál: fegyvert kapnak a jól ismert "golfautók"

Furcsának tűnő döntés született az amerikai tengerészgyalogságnál: fegyvert kapnak a jól ismert "golfautók"

Az amerikai tengerészgyalogság távvezérelt fegyverállomással egészíti ki az L-MADIS elnevezésű, könnyű és mobil légvédelmi rendszerét, hogy hatékonyabban léphessen fel az ellenséges drónok ellen az expedíciós műveletek során. A fejlesztés egy költséghatékony, fizikai megsemmisítést biztosító megoldással egészíti ki a meglévő elektronikai harceszközöket - írta az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyit kérnek ma egy gombóc fagyiért Magyarországon: a legdrágább azonban nem mindig a legjobb

Ennyit kérnek ma egy gombóc fagyiért Magyarországon: a legdrágább azonban nem mindig a legjobb

Hiába kerül ma már sok helyen 600-900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme, reports say

US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme, reports say

The agreement would fulfil a long-held Saudi ambition but could attract concern in Israel and from some US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 15:18
Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke
2026. július 22. 15:07
Kiderült, mikor áll fel az új közmédia-testület és a Médiatanács
×
×