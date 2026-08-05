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Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el mai ülésén a kormány – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el mai ülésén a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az Országgyűlés Ma is megdőlt a napi melegrekord, az abszolút csúcs azonban nem volt veszélyben. Az InfoRádió legfontosabb hírei szerdán.

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el mai ülésén a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta: a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és települések anyagilag is profitáljanak.

Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban - mondta Köböl Anita kormányszóvivő. Azt is közölte: az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte: az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik.

Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az Országgyűlés. A Tisza-frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A Fidesz a Facebookon azzal reagált, hogy közjogilag érvénytelen ezért fölösleges köztársasági elnököt választani.

A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfatörvényt érintő változtatás is.

Átalakul a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – jelentette ki a frakcióvezető, aki megerősítette azokat az értesüléseket, hogy a képviselők 15 százaléka cserélődhet ki. Bóka János az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: olyan frakciót szeretne összerakni, ami meg tudja jeleníteni a politikai közösség sokféleségét, másrészt pedig megmutatja azt, hogy milyen kommunikációval, milyen témákban és milyen irányba akarnak előre menni.

Ma is megdőlt a napi melegrekord, az abszolút csúcs azonban nem volt veszélyben. Budakalászon 41,4 fokot mért a Hungaromet, vagyis 1,4 fokkal többet, mint 1905-ben Orosházán. A fővárosban több mint két fokkal döntötte meg az Újpesten mért 41,1 fok, a 79 évvel ezelőtt regisztrált 39 fokos értéke

A Duna alacsony vízállása miatt 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a Duna alacsony vízállása most nemcsak Magyarországon, hanem a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését.

Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát - közölte Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető azt mondta: kedden telefonon tárgyalt a helyzetről Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. A szlovák miniszter úgy fogalmazott: egy ilyen lépés két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon.

Csaknem hatórás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén, körülbelül százötven hektáron keletkezett tüzet. Senki nem sérült meg. A környék két utcájából hatvanegy embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. A tűzeset jelentős anyagi kárt okozott.

A hőség miatt sebességkorlátozásokat vezetett be a MÁV, és festéssel is védi a síneket – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, hogy a nagy melegben a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőénél, szélsőséges esetben pedig sínhibákhoz vezethet. A vasúttársaság 282 kilométeren rendelt el korlátozást.

A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A Határozatok Tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton, volt gazdasági miniszter felmentéséről is.

Irán és Omán megállapodott a Hormuzi-szoros hivatalos keretbe foglalt hajózási útvonalairól – jelentette be az iráni külügyi szóvivő. Eszmail Bagáji ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Hozzátette: a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba külső szereplők nem avatkoznak bele. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a Hormuzi-szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról.

Az Európai Unió újabb, 1,4 milliárd eurós támogatást utalt Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyon kamataiból – közölte az Európai Bizottság. Brüsszel tájékoztatása szerint ez már az ötödik ilyen kifizetés. Az uniós bankokban zárolt orosz pénzeszközök eddig összesen 8 milliárd euró nyereséget termeltek, amelyet a tagállamok megállapodása alapján Ukrajna támogatására fordítanak.

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