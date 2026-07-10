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Houston, TX USA - 5/11/2024 - A portrait of a Honda Civic sedan traveling down a highway in moderate traffic
Nyitókép: Artistic Operations/Getty Images

Hat éve magára hagytak egy Hondát a reptéri parkolóban, durva pénzbírság gyűlt össze

Infostart

A brazíliai szabályozás kiköti, hogy egy autó elszállítása vagy elárverezése előtt értesíteni kell a tulajdonost, ami egy rendkívül bürokratikus procedúra és amíg tart, addig nem lehet hozzányúlni az autóhoz.

Jelenleg talán az a legnépszerűbb Honda Civic az egész világon, amely 2020 óta áll gazdátlanul a Rio de Janeiró-i repülőtér parkolójában. A magára hagyott autó története az elmúlt években bejárta a világsajtót, főleg a felhalmozódott büntetések miatt – írja a Totalcar.

A Honda Civic olyan változatáról van szó, amelyet sosem forgalmaztak Brazíliában. A Civic EX–L-t az Egyesült Államokban és Kanadában gyártják. A motorháztető alatt egy 1,8 literes, négyhengeres motor található 140 lóerővel.

Az említett Honda Civic több mint 2100 napja áll a reptéren, senki sem foglalkozik vele, a bírságok pedig csak gyűlnek. Ha a tulajdonosa felbukkanna, durva összeget kellene kifizetnie.

Az elmúlt hat évben a kirótt büntetések összege elérte a 180 ezer brazil realt (csaknem 11 millió forintot), amiből már szinte egy új autót is lehetne vásárolni.

Az Auto Swiat kiderítette, hogy az autót 2018-ban regisztrálták New Yorkban, és onnan került a riói reptérre Belize-t és Guatemalát is érintve. A tulajdonosról egyelőre nem tudni semmit, és az elbitorolt parkolóhelyre is nagy szüksége lenne másoknak.

Azért nem lehet intézkedni, mert a brazíliai tulajdoni és adatvédelmi szabályozás kiköti, hogy egy autó elszállítása vagy elárverezése előtt hivatalos úton kell értesíteni a tulajdonost, ami macerás procedúra, és amíg nem zajlik le, nem lehet hozzányúlni a járműhöz.

Brazíliában gyakori jelenség, hogy a repülőtereken hagynak autókat, ennek sokszor pénzügyi, egészségügyi és halálozási okai vannak vagy öröklési vita is állhat a háttérben.

(Nyitóképünk csak illusztráció, nem a hírben szereplő jármű.)

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Kezdőlap    Külföld    Hat éve magára hagytak egy Hondát a reptéri parkolóban, durva pénzbírság gyűlt össze

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