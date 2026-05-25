Grönland térképe.
„Menjetek haza!” – üzenték a grönlandi tüntetők Washingtonnak

Több száz tüntető fogadta az Egyesült Államok új konzulátusának megnyitását Grönland fővárosában még pénteken. A demonstrációt az váltotta ki, hogy Donald Trump különmegbízottja arról beszélt: itt az ideje, hogy Amerika ismét megjelenjen a régióban.

„A nem, azt jelenti, hogy nem” – üzenték a grönlandi tüntetők Washingtonnak, annak nyomán, hogy a szigeten megnyílt az új amerikai konzulátus. Nuukban többszáz tüntető jelent meg, amely a sziget hatalmas mérete és parányi népessége ismeretében jelentősnek mondható. A demonstrálók grönlandi zászlókat lengettek,

„Állítsátok meg Amerikát” feliratú táblákat tartottak a magasba, és azt skandálták: „Grönland a grönlandiaké”, illetve „Menjetek haza!”

A tiltakozást Donald Trump különmegbízottjának kijelentései váltották ki. Jeff Landry egy váratlan látogatáson azt mondta: szerinte elérkezett az idő arra, hogy az Egyesült Államok ismét erőteljesebb jelenlétet alakítson ki Grönlandon. Úgy fogalmazott, a szigetnek szüksége van Amerikára, és Washington növelheti biztonsági és katonai szerepvállalását a térségben.

A kijelentések sok helyi politikusnál felháborodást váltottak ki. A grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen jelezte: nem vesz részt a konzulátus megnyitóján. Korábban ismét hangsúlyozta, hogy Grönland nem eladó, ugyanakkor azt is mondta: az Egyesült Államokkal valamilyen megoldást kell találni a jövőbeni együttműködésre.

A helyi szervezők szerint a demonstráció nem Donald Trump ellen irányult, hanem annak jelzésére szolgált, hogy Grönland saját demokráciával és önrendelkezési joggal rendelkezik.

A háttérben komoly geopolitikai érdekek húzódnak meg. Grönland stratégiai helyzete kiemelkedő jelentőségű az Egyesült Államok számára: a térség fontos katonai útvonal Oroszország irányába, miközben a jég olvadásával új hajózási útvonalak nyílhatnak meg, és a sziget jelentős ritkaföldfém-készletekkel is rendelkezik.

Washington már jelezte, hogy vizsgálja a lehetőséget katonai jelenlétének további bővítésére a szigeten. Erre azonban az elmúlt évek és hónapok aggodalmat kiváltó retorikája és fenyegetései nélkül is lehetősége lenne. A Grönlandot felügyelő Dánia ugyanis többször jelezte az Egyesült Államoknak, hogy a jelenlegi konstrukcióban is tudja bővíteni katonai jelenlétét.

Trump elnök azonban a szigetnek az Egyesült Államokba történő beolvasztásáról beszélt, aminek nyomán Koppenhágában még az az abszurdnak tartott lehetőség is felmerült, hogy Dániának katonai ellenállásra kell felkészülnie legnagyobb NATO-szövetségesével szemben.

A képet tovább árnyalja, hogy a grönlandiak sokáig gyarmatosító hatalomként látták a dán koronát, amelynek uralma alatt például őslakos nőket sterilizáltak vagy gyerekeket vettek kényszerrel állami gondozásba.

Miközben az Egyesült Államok gazdasági lehetőségekről és biztonsági együttműködésről beszél, Grönlandon egyre többen attól tartanak, hogy a fokozódó érdeklődés túlmutat a diplomácián, és a világ egyik legfontosabb geopolitikai versenyének új frontvonalát jelenti.

A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Vészesen terjed az ebola, még vakcina sincs erre a vírustörzsre

Már több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust - jelentette be vasárnap este az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója az X-en közzétett üzenetében.

Újabb létszámemelés jön a focivébén? Elképesztő terv szivárgott ki, 66 csapat is lehet a tornán

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.

Deal with US not imminent, Iran says

The Iranian foreign minister's comments come after the US secretary of state said an agreement could be announced on Monday.

