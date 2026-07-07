Félelmetes tömeg gyűjt össze Hamenei halotti imáján – képek

A síita iszlámban szent városnak minősülő Komban a reggeli órákban tartották meg az izraeli-amerikai légicsapásban megölt vezető halotti imáját, amelyet helyszíni tudósítások szerint olykor a gyászoló tömeg együttes, „Halál Amerikára!”-skandálása tarkított.

Komból – rövid, a szomszédos Irak a síiták által szentnek tartott helyeire tett kitérő után – Hameneit szülővárosában, a szintén spirituális jelentőséggel bíró Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én.

Kom, 2026. július 7. Az iráni legfõbb vezetõ hivatalának felvételén Ali Hamenei ajatollahot, Irán néhai legfõbb politikai és vallási vezetõjét búcsúztatják a síita iszlám szent városának tartott északkelet-iráni Komban 2026. július 7-én. A 86 éves Ali Hameneivel izraeli-amerikai légicsapás végzett február 28-án. A gyászszertartás július 4-én kezdõdött Teheránban, koporsóját egy iraki kitérõ után szülõvárosában, Meshedben helyezik végsõ nyugalomra július 9-én. A hatóságok az elhúzódó harcok miatt halasztották nyárra a temetést, amelynek idejére lezárták az iráni légteret. MTI/EPA/Iráni legfõbb vezetõ hivatala

Az iszlám köztársaságot 37 éven át irányító ajatollahhal és több családtagjával az iráni háború első napján, február 28-án izraeli légicsapás végzett.