Fájó csapást mértek a „Magyar”-féle erők az oroszokra

„Folytatódik az orosz megszállás alatti Krím üzemanyag-ellátásáért vívott harc az Azovi-tengeren. A ma éjjeli légi-tengeri ütközet már ipari méreteket öltött: egy nyolc üzemanyagszállító tartályhajóból, egy ömlesztettáru-szállító hajóból és egy kompból álló rajra csaptunk le” – emelte ki a parancsnok, hozzátéve, hogy valamennyi tartályhajót azonosították, és mindegyik nemzetközi szankciók hatálya alatt áll.

Bródi közlése szerint a 2006 és 2012 között épült hajók egyenként hétezer tonna hordképességűek és 140 méter hosszúak. Hozzátette, hogy ezenfelül a drónerők az éjjel „a megszállt ukrán területeken és az orosz erők hadműveleti mélységében sikeresen támadtak további 58 legitim katonai célpontot”.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy ukrán egységek csapást mértek az orosz hadiipari komplexumnak a Brjanszki területen működő két üzemére, valamint a belgorodi repülőtér üzemanyag-tárolójára. Az egyik brjanszki üzem, amelyet találat ért, Oroszország egyik vezető mikroelektronikai gyártója, amely a hadiiparnak is dolgozik. A másik egy vegyiüzem Szelco városban, amely szintén az orosz hadiipari komplexum fontos része. Lőport, robbanóanyagokat és rakéta-hajtóanyagok összetevőit gyártja. Az orosz hadsereg ezekkel a fegyverekkel támadja Ukrajnát – emelték ki a közleményben.

Emellett az ukrán erők a Krímben két vasúti hidat is megrongáltak. Találat érte továbbá az orosz erők haditechnikai raktárait a Donyeck megyei Volnovaha és Jaszinuvata térségében – tette hozzá a hadsereg.