Javított és rontott is több magyar teniszező a világranglistán

A nőknél változatlanul Bondár a legjobb magyar, egyet előrelépve jelenleg az 57., míg a múlt héten, Rabatban elődöntős Udvardy kilencet javítva az 59. helyen áll. Gálfi Dalma is ugrott előre, mégpedig két helyet és most a 115.

A férfiaknál a Roland Garroson vasárnap már az első fordulóban kiesett Marozsán kettőt rontva az 54., Fucsovics pedig – aki hétfőn (ma) kezdi szereplését Párizsban – hatot visszacsúszva a 65. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor két helyet előrelépve a 173.

Az élen egyik nemnél sem történt változás, nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner az első, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.