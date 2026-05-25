ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.24
usd:
305.91
bux:
129728.5
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa az egyik hívõ által felé dobott plüss hotdogot próbálja elkapni a heti általános audienciáján a vatikáni Szent Péter téren 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

XIV. Leó pápa: le kell fegyverezni az AI-t

Infostart / MTI

A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen XIV. Leó pápa első enciklikája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra.

A nagyszerű emberiséget idéző, latinul Magnifica humanitas kezdetű dokumentum a digitális kornak az emberre a társadalomra, a munka világára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg.

XIV. Leó szerint a technológiai fejlődés, ezen belül is a mesterséges intelligencia, a negyedik ipari forradalomnak számít, és amiként az utóbbi évszázadokban, az egyház most is utat kíván mutatni az aktuális kihívásokkal szemben. Középpontba helyezi az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes felhasználását, a szolidaritást és szubszidaritást, a teremtett világ gondozását, a békét és testvériséget.

„Ebben a környezetben élünk, és ez az a hatalom, amellyel számot kell vetnünk” – húzta alá XIV. Leó.

Az enciklika XIII. Leó 135 évvel ezelőtti Rerum novarum, Új dolgaink kezdetű dokumentumához kapcsolódik, amely az első ipari forradalom idején hasonló témákat érintett.

XIV. Leó kilencven oldalas, több fejezetből álló pásztorlevele az elején leszögezi, hogy a technológia nem az emberrel szembenálló vetélytárs, és önmagában nem rossz, de „nem is semleges, mivel annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, alkalmazza”.

Ezért a digitális eszközöket jó célra, felelősségteljesen kell használni úgy, hogy „emberek maradjunk”. „Új ideológiák és erős hatalmi érdekek nyomása ellenére az ember nem válhat kizsákmányolható erőforrássá, az ember lénye nem egyenlő azzal, amit előállít vagy termel”

– írja enciklikájában a pápa, és kiemeli az élethez való jogot, az emberi jogok sérthetetlenségét, a kisebbségi jogok és a nők védelmét.

A nemzetek esetében is jogaik, identitásuk, fennmaradásuk tiszteletben tartását szorgalmazza: „súlyosan erkölcstelen és elfogadhatatlan bármilyen próbálkozás vagy terv egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására”.

XIV. Leó a technológiai ismeretek és eszközök egyetemes megosztását kéri, hogy ne kevesek kezében legyenek, mivel az a digitális forradalomból kirekesztettek tömegét növeli negatív következményekkel a népek és a következő generációk sorsára.

Az enciklika teret ad a társadalmi igazságosság kérdésének, mindenki számára egyenlő esélyt sürgetve, a hátrányos helyzetűek és kiszolgáltatottak felkarolásával, a gyűlölet és a félretájékoztatás ellensúlyozásával.

A társadalmi szolidaritás mérföldkövének az egyházfő a menedékkérők, menekültek befogadását tartja, és a „reményhez való jog” mellett „a hazában maradás jogát” is hangsúlyozza.

Az egyházat XIV. Leó lelkiismereti vizsgálatra szólítja fel, és többek között a „lelki, gazdasági, intézményes, szexuális, hatalmi, lelkiismereti visszaélések” áldozatainak meghallgatását kéri.

A levél mesterséges inteligenciának szentelt fejezetben a pápa kifejti, hogy a legfejlettebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi lelkiismerettel, empátiával, érzelmi képességgel. Etikai kódexre van szükség, amely felügyeli a mesterséges intelligencia fejlődését és alkalmazását, politikai és jogi keretek megszabásával, független ellenőrzési szervekkel, az alkalmazók megfelelő felkészítésével, nevelésével.

„Nem erkölcsösebb AI-ra van szükség, ha azt az erkölcsöt kevesek határozzák meg”

– írta XIV. Leó. A pápa rámutatott az új technológiák környezeti hatásaira, amelyek a teremtett világ természetes forrásait vonják el.

A pápa úgy véli, le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, ne váljon kizárólagos katonai gazdasági logikává, monopóliummá. Meg kell akadályozni, hogy az emberiséget uralja – tette hozzá.

A pápa szerint a játszma tétje nagy, mivel az emberi határokat megszüntetni látszó technológiai fejlődés valójában a szíveket „fejleszti vissza”. A XIV. Leó szóhasználata szerint sebzett, de nagyszerű emberiséget nem szabad helyettesíteni vagy túlhaladni.

Az enciklika széles teret szentel a szabadság és a demokrácia megőrzésének amelynek pilléreit az oktatásban, a tudás felügyeletében, valamint a „komoly újságírásban” látja.

A „fiatalok ne veszítsék el a a kérdésfeltevési vágyat a tökéletesnek tűnő gépek miatt, amelyek haszontalannak tüntetik fel az emberi gondolatot”

– írta XIV. Leó, aki a megoldások között említi a digitális böjtöt.

A pápa szót emel az újfajta rabszolgaságot teremtő, országokat gyarmatosító, a ritka földeket kizsákmányoló, a szegénységet és az egyenlőtlenséget növelő új munkavégzési formákkal szemben, és a szakszervezetek újraindítását sürgeti.

Az utolsó fejezetben a pápa azt írja, hogy a digitális forradalom módosítja a konfliktusok „grammatikáját”, egyre személytelenebbé téve az emberek életéről és haláláról hozott döntéseket. Az „azonnali és gyakorlati megoldásnak” tartott erőszak alkalmazása, a „hatalom kultúrája” normalizálja a háborút, a nemzetközi politikai eszközévé lépteti elő, amely számára a béke nem cél, hanem a konfliktusok közötti szünet.

Túl kell lépni az igazságos háború fogalmán, mivel „nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teszi a háborút” – szögezte le a pápa.

Hozzátette: válságba jutott a multilateralizmus, amelyet konfliktusokkal teli multipolaritás helyettesített, a jog erejét az erősebb joga vette át. A pápa az ENSZ és a nemzetközi politikai rendszer mély reformját sürgette.

Leszögezte: Isten nevét nem lehet semmilyen konfliktus legitimizációjára használni.

A felelőtlen „realpolitikkal” XIV. Leó a „szeretet civilizációját” állítja szembe.

A pápa – az egyház történetében első alkalommal – részt vesz az enciklika sajtóbemutatóján.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    XIV. Leó pápa: le kell fegyverezni az AI-t

vatikán

mesterséges intelligencia

enciklika

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump összezavarta Európát

Donald Trump összezavarta Európát

A NATO vezetése üdvözölte Washington váratlan hátraarcát, hogy ötezer katonát vezényel Lengyelországba. Előzőleg ugyanis ezzel ellenkező döntésről szóltak a hírek. A változó álláspontok összezavarták a szövetségeseket.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János

Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János

Lényegében felállt mára a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája, pünkösdhétfőn pedig kiderült, hogy lemondott Lázár János a teniszszövetség elnöki tisztségéről. Orbán Anita korrupciós vádjaira aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak az Orbán-kormány tagjai vasárnap, erre hétfőn délelőtt a miniszterelnök és a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 17:01
Oroszország kemény megtorlásra figyelmeztet, felszólították a külföldieket Kijev elhagyására
2026. május 25. 16:45
Megkezdődött a mekkai zarándoklat
×
×