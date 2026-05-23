2026. május 23. szombat Dezső
Lángba borult a ksztovói olajfinomító Oroszországban.
Nyitókép: X / KyivPost

Fontos orosz olajterminált ért ukrán dróncsapás

Infostart / MTI

A Fekete-tenger Novorosszijszkban lévő olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén-exportközpontja.

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Novorosszijszk egyik olajraktárát a Fekete-tengernél, a raktárban tűz keletkezett, ketten megsebesültek - jelentette be szombaton a város polgármestere.

A Telegramon közzétett üzenetében Andrej Kravcsenko azt mondta, a tüzet a lehulló drónok darabjai okozták, hozzátéve, hogy több környékbeli épület is lángra kapott.

A városban lévő olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén-exportközpontja.

Az orosz védelmi minisztérium mindeközben arról számolt be, hogy péntekről szombatra virradóra 348 ukrán drónt semmisített meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is.

Tavaly óta a szemben álló felek fokozták az egymás elleni dróntámadásokat.

Mindeközben tízre emelkedett az oroszbarát szakadárok által irányított luhanszki régióban működő sztarobilszki szakközépiskolára mért ukrán dróncsapások halálos áldozatainak száma - tájékoztatott Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a közösségi médiában.

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Magyar települést is érint a teljes szerb vágányzár

Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem nem közlekedteti a személyszállító vonatokat - közölte a Mávinform a honlapján.

Nem titkolja tovább Szoboszlai Dominik: nehezen tette túl magát hatalmas hibáján

Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025-2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The explosion took place at 19:29 local time on Friday at a coal mine in northern China.

