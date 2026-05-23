Fontos orosz olajterminált ért ukrán dróncsapás

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Novorosszijszk egyik olajraktárát a Fekete-tengernél, a raktárban tűz keletkezett, ketten megsebesültek - jelentette be szombaton a város polgármestere.

A Telegramon közzétett üzenetében Andrej Kravcsenko azt mondta, a tüzet a lehulló drónok darabjai okozták, hozzátéve, hogy több környékbeli épület is lángra kapott.

A városban lévő olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén-exportközpontja.

Az orosz védelmi minisztérium mindeközben arról számolt be, hogy péntekről szombatra virradóra 348 ukrán drónt semmisített meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is.

Tavaly óta a szemben álló felek fokozták az egymás elleni dróntámadásokat.

Mindeközben tízre emelkedett az oroszbarát szakadárok által irányított luhanszki régióban működő sztarobilszki szakközépiskolára mért ukrán dróncsapások halálos áldozatainak száma - tájékoztatott Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a közösségi médiában.