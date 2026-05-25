MONTREAL, QUEBEC - MAY 24: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team Second placed Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari Third placed Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Dean Hale, Senior Race Team Composite Technician at Mercedes AMG Petronas F1 Team celebrate on the podium during the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 24, 2026 in Montreal, Quebec. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)
Nyitókép: Rudy Carezzevoli

Kaotikus rajt és drámai fordulatok után ismét Andrea Kimi Antonelli ünnepelhetett

Infostart / MTI

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetettben.

A 19 éves versenyzőnek ez pályafutása negyedik futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta, ugyanis a legutóbbi négy F1-es viadalon ő volt a győztes.

Antonelli mögött Kanadában a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) állhatott fel.

Az összetettben második George Russell, Antonelli brit csapattársa műszaki hiba miatt feladta a versenyt és nem szerzett pontot.

A rajtot ritkán látható módon csak harmadik próbálkozásra sikerült lebonyolítani, először ugyanis – vélhetően a rendszer meghibásodása miatt – nem aludtak ki a piros lámpák, a második startot pedig Arvid Lindblad rajtrácson lefulladt versenyautójának mentése miatt kellett halasztani. A mezőny így három felvezető kört tett meg, mielőtt nekivágott volna a versenynek, amelynek a távja ennek megfelelően 70-ről 68 körre csökkent.

A végül sikeres harmadik rajtot a vb-címvédő Lando Norris (McLaren) kapta el a legjobban, így a harmadik pozícióból startolva elsőként fordult el az első kanyarban. Mögötte Antonelli, Russell, Hamilton, Verstappen volt a sorrend. Norris aztán rövidesen a boxba hajtott kerékcserére, csapata ugyanis az átmeneti esőgumikat tette fel az autójára arra számítva, hogy csapadék érkezik, ez azonban nem következett be.

A vezetést így Antonelli vette át, őt viszont Russell a hatodik kör végén megtámadta és meg is előzte, három körrel később Verstappen hagyta le Hamiltont és jött fel harmadiknak. A két Mercedes az élen fokozatosan egyre nagyobb előnyre tett szert, majd megkezdődött a kettejük közötti csata, amelynek során a 22. körben Antonelli ment el Russell mellett, két körrel később viszont az olasz pilóta elfékezett egy kanyart, csapattársa megtámadta, a célegyenes előtti féktávon pedig a két autó összeért. Ennek nyomán Antonelli elhagyta a pályát, ugyanakkor az élen maradt, a Mercedes-garázsból viszont felszólították, hogy adja át az első helyet Russellnek.

A brit versenyző futamgyőzelemről szőtt álmai azonban hamarosan szertefoszlottak, a 30. körben műszaki hiba miatt feladni kényszerült a küzdelmet. A pálya szélén álló Mercedes miatt virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el a versenybíróság, így szinte az egész mezőny ebben az időszakban tudta le a kerékcseréjét.

Az éllovas pozíció és a diadal esélye ezzel Antonelli „ölébe hullott”, a fiatal olasz pilóta pedig élt a lehetőséggel és jelentős mértékben növelte az előnyét az összetettben. A hajrában a második helyért Verstappen és Hamilton között alakult ki komolyabb csata, amelyből végül a hétszeres vb-győztes brit jött ki győztesen.

A Kanadai Nagydíj hétvégéjén rekordot jelentő, 360 ezer néző látogatott el a montreali pályára.

A szezon két hét múlva Monacóban folytatódik.

Végeredmény, Kanadai Nagydíj, Montreal (68 kör, 296,548 km, a pontszerzők):

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:28:15.758 óra
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 10.768 másodperc hátrány
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.276 mp h.
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 44.151 mp h.
  5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1 kör h.
  6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1 kör h.
  7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1 kör h.
  8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h.
  9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.
  10. Oliver Bearman (brit, Haas) 1 kör h.

pole pozíció: George Russell (brit, Mercedes)

A vb-pontversenyek állása 5 futam után (még 17 van hátra):

versenyzők:

  1. Antonelli 131 pont
  2. Russell 88
  3. Leclerc 75
  4. Hamilton 72
  5. Lando Norris (brit, McLaren) 58
  6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 48
  7. Verstappen 43
  8. Gasly 20
  9. Bearman 18
  10. Lawson 16
  11. Colapinto 15
  12. Hadjar 14
  13. Sainz 6
  14. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 5
  15. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2
  16. Esteban Ocon (francia, Haas) 1
  17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1

csapatok:

  1. Mercedes 219 pont
  2. Ferrari 147
  3. McLaren 106
  4. Red Bull 57
  5. Alpine 35
  6. Racing Bulls 21
  7. Haas 19
  8. Williams 7
  9. Audi 2
forma-1

autóverseny

kanadai nagydíj

montreal

mercedes

kimi antonelli

