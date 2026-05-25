Kaotikus rajt és drámai fordulatok után ismét Andrea Kimi Antonelli ünnepelhetett

A 19 éves versenyzőnek ez pályafutása negyedik futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta, ugyanis a legutóbbi négy F1-es viadalon ő volt a győztes.
Antonelli mögött Kanadában a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) állhatott fel.
Az összetettben második George Russell, Antonelli brit csapattársa műszaki hiba miatt feladta a versenyt és nem szerzett pontot.
A rajtot ritkán látható módon csak harmadik próbálkozásra sikerült lebonyolítani, először ugyanis – vélhetően a rendszer meghibásodása miatt – nem aludtak ki a piros lámpák, a második startot pedig Arvid Lindblad rajtrácson lefulladt versenyautójának mentése miatt kellett halasztani. A mezőny így három felvezető kört tett meg, mielőtt nekivágott volna a versenynek, amelynek a távja ennek megfelelően 70-ről 68 körre csökkent.
A végül sikeres harmadik rajtot a vb-címvédő Lando Norris (McLaren) kapta el a legjobban, így a harmadik pozícióból startolva elsőként fordult el az első kanyarban. Mögötte Antonelli, Russell, Hamilton, Verstappen volt a sorrend. Norris aztán rövidesen a boxba hajtott kerékcserére, csapata ugyanis az átmeneti esőgumikat tette fel az autójára arra számítva, hogy csapadék érkezik, ez azonban nem következett be.
A vezetést így Antonelli vette át, őt viszont Russell a hatodik kör végén megtámadta és meg is előzte, három körrel később Verstappen hagyta le Hamiltont és jött fel harmadiknak. A két Mercedes az élen fokozatosan egyre nagyobb előnyre tett szert, majd megkezdődött a kettejük közötti csata, amelynek során a 22. körben Antonelli ment el Russell mellett, két körrel később viszont az olasz pilóta elfékezett egy kanyart, csapattársa megtámadta, a célegyenes előtti féktávon pedig a két autó összeért. Ennek nyomán Antonelli elhagyta a pályát, ugyanakkor az élen maradt, a Mercedes-garázsból viszont felszólították, hogy adja át az első helyet Russellnek.
A brit versenyző futamgyőzelemről szőtt álmai azonban hamarosan szertefoszlottak, a 30. körben műszaki hiba miatt feladni kényszerült a küzdelmet. A pálya szélén álló Mercedes miatt virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el a versenybíróság, így szinte az egész mezőny ebben az időszakban tudta le a kerékcseréjét.
Az éllovas pozíció és a diadal esélye ezzel Antonelli „ölébe hullott”, a fiatal olasz pilóta pedig élt a lehetőséggel és jelentős mértékben növelte az előnyét az összetettben. A hajrában a második helyért Verstappen és Hamilton között alakult ki komolyabb csata, amelyből végül a hétszeres vb-győztes brit jött ki győztesen.
A Kanadai Nagydíj hétvégéjén rekordot jelentő, 360 ezer néző látogatott el a montreali pályára.
A szezon két hét múlva Monacóban folytatódik.
Végeredmény, Kanadai Nagydíj, Montreal (68 kör, 296,548 km, a pontszerzők):
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:28:15.758 óra
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 10.768 másodperc hátrány
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.276 mp h.
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 44.151 mp h.
- Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1 kör h.
- Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1 kör h.
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1 kör h.
- Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h.
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.
- Oliver Bearman (brit, Haas) 1 kör h.
pole pozíció: George Russell (brit, Mercedes)
A vb-pontversenyek állása 5 futam után (még 17 van hátra):
versenyzők:
- Antonelli 131 pont
- Russell 88
- Leclerc 75
- Hamilton 72
- Lando Norris (brit, McLaren) 58
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 48
- Verstappen 43
- Gasly 20
- Bearman 18
- Lawson 16
- Colapinto 15
- Hadjar 14
- Sainz 6
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 5
- Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2
- Esteban Ocon (francia, Haas) 1
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1
csapatok:
- Mercedes 219 pont
- Ferrari 147
- McLaren 106
- Red Bull 57
- Alpine 35
- Racing Bulls 21
- Haas 19
- Williams 7
- Audi 2