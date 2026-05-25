ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.36
usd:
306.19
bux:
0
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Liquified Natural Gas Floating Storage Unit (LNG FSU) Moored to the Jetty.
Nyitókép: Felix Cesare/Getty Images

„NATO-gyártmányú” aknát találtak egy gázszállító hajón, állítják az oroszok

Infostart / MTI

Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok az Arrhenius gázszállító hajó ellen, amelyen mágneses aknákat találtak – közölte kétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.

A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Uszty-Lugába, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsun kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten, a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok „feltehetően NATO-gyártmányú” mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy hét kilogramm plasztik robbanóanyagot tartalmaztak.

A hajó május 20-án futott be a tengeri kikötőbe. A kapitány a kihallgatása során elmondta, hogy „az antwerpeni belga kikötőben történő kirakodás előtt a hajót a hajóügynök horgonyzóhelyre küldte, ahol körülbelül másfél napig tartózkodott, állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja miatt” .

Az FSZB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „NATO-gyártmányú” aknát találtak egy gázszállító hajón, állítják az oroszok

terrortámadás

gázszállítás

akna

tanker

teherhajó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben

Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben
A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

Március végéig 33,2 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1161 milliárd forint értékben az Otthon Start Program keretében – közölte a pontos számokat friss Lakáspiaci jelentésében a Magyar Nemzeti Bank a héten. Azt már eddig is tudtuk, hogy 10-ből 7 lakáshitelt az Otthon Start keretében folyósítanak a bankok manapság, viszont több újdonság is napvilágot látott a jelentésben a program első hónapjairól, ezekből szemezgetünk most.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta

Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta

Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 15:36
Egyetlen Real Madrid-játékos sem került be a spanyol vb-keretbe
2026. május 25. 15:21
Egy lakó miatt kellrült nagy veszélybe másik csaknem száz
×
×