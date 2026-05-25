Megbénították a brit védelmi miniszter gépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében

A konzervatív brit napilap minisztériumi forrásainak beszámolója szerint John Healey a minap az Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot, a pilótáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.

Mindemellett a brit küldöttség által használt laptopokkal és okostelefonokkal sem lehetett a világhálóra rákapcsolódni a brit királyi légierő (RAF) Dassault Falcon 900LX repülőgépének fedélzetén az Észtországból hazavezető úton.

A The Times hangsúlyozza, hogy ugyanezt a repülőgépet III. Károly király is rendszeresen használja.

A lapnak nyilatkozó minisztériumi illetékesek Oroszországot sejtik a védelmi miniszter repülőgépe elleni elektronikus zavarás mögött.

A The Times beszámolója szerint a zavarás valójában csak az észtországi felszállás után, a repülés kezdeti szakaszában érte a gépet, amely ekkor az orosz határ közelében repült. A műholdas navigációs rendszert azonban csak úgy lehetett volna helyreállítani, ha a repülőgép összes rendszerét leállítják és újraindítják, ez viszont a levegőben nem lehetséges, így ezeket a navigációs műszereket a három órás út végéig nem lehetett használni.

A lap szerint – amelynek egyik tudósítója is a repülőgépen utazott a védelmi miniszter sajtókíséretének tagjaként – az incidens után a pilóták biztosították az utasokat arról, hogy a gép a történtek ellenére is biztonságosan működik.

A The Times szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az elektronikus zavaró akcióval szándékosan a brit védelmi miniszter repülőgépét vették-e célba. A lap szerint ugyanakkor a gép útja látható volt az online repülési nyomkövető portálokon.

Nemrégiben sokkal súlyosabb incidens történt az orosz és a brit légierő között a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben. A londoni védelmi minisztérium minapi beszámolója szerint a brit királyi légierő egyik Boeing RC-135 Rivet Joint típusú, elektronikus felderítésre kialakított, légi járőrözési rutinfeladatot ellátó repülőgépét a múlt hónapban egy orosz Szu-35-ös és egy Szu-27-es vadászgép néhány méternyire megközelítette.

A Szu-35-ös olyan közel került az RC-135-öshöz, hogy működésbe léptek a brit repülőgép veszélyhelyzeti rendszerei és kikapcsolt a robotpilóta, a Szu-27-es mindeközben hatszor áthúzott keresztben a brit felderítő gép előtt, az egyik alkalommal alig hat méternyire az RC-135-ös orrától.

A brit védelmi minisztérium és a külügyminisztérium egyaránt diplomáciai demars formájában fejezte ki tiltakozását Oroszország londoni nagykövetségének, elítélve az orosz pilóták veszélyes és elfogadhatatlan magatartását.