Tüzet nyitott és rongált állítólag, kivégezték

A tájékoztatás szerint Abbász Akbari halálos ítéletét az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

A férfi ellen az volt a vád, hogy a januári tiltakozások idején tüzet nyitott a biztonsági erők több tagjára az ország középső részén lévő Naín városában, illetve köztulajdont rongált.

A naíni tiltakozásokat – ahogy a más térségekben kirobbantakat is – az iráni vezetés „Izrael és az Egyesült Államok által szervezett zavargásoknak” minősítette.

Vasárnap este az iráni hatóságok négy másik, a 2022-es tiltakozássorozat idején őrizetbe vett ember kivégzését is bejelentették. A négy embert azzal vádolták, hogy megölték az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs félkatonai milícia egyik tagját.

Nemzetközi emberi jogi szervezetek - köztük az Amnesty International – szerint Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést.

A Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat adatai szerint tavaly legkevesebb 1639 embert végeztek ki, ez a szám 1989 óta 2025-ben volt a legmagasabb.