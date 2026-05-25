Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Tüzet nyitott és rongált állítólag, kivégezték

Iránban ismét kivégeztek egy embert a januári kormányellenes tiltakozásokkal összefüggésben – derült ki az ország igazságügyi tárcájához közel álló Mízán hírügynökség hétfői jelentéséből.

A tájékoztatás szerint Abbász Akbari halálos ítéletét az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

A férfi ellen az volt a vád, hogy a januári tiltakozások idején tüzet nyitott a biztonsági erők több tagjára az ország középső részén lévő Naín városában, illetve köztulajdont rongált.

A naíni tiltakozásokat – ahogy a más térségekben kirobbantakat is – az iráni vezetés „Izrael és az Egyesült Államok által szervezett zavargásoknak” minősítette.

Vasárnap este az iráni hatóságok négy másik, a 2022-es tiltakozássorozat idején őrizetbe vett ember kivégzését is bejelentették. A négy embert azzal vádolták, hogy megölték az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs félkatonai milícia egyik tagját.

Nemzetközi emberi jogi szervezetek - köztük az Amnesty International – szerint Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést.

A Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat adatai szerint tavaly legkevesebb 1639 embert végeztek ki, ez a szám 1989 óta 2025-ben volt a legmagasabb.

A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez?
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei?
 
"Nagyszerű emberiség": a mesterséges intelligenciáról szól XIV. Leó pápa ma megjelent enciklikája

XVI. Leó pápa hétfőn közzétett első enciklikájában a mesterséges intelligencia fejlesztésének a lassítására szólította fel a világ kormányait. A dokumentumban elítélte a fegyverkezést, és meghaladottnak nyilvánította az igazságos háború elméletét. Emellett az egyház nevében bocsánatot kért a rabszolgaság évszázadokig tartó hallgatólagos eltűréséért - írja a Reuters.

Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik

A járvány terjedését a fegyveres konfliktusok és a humanitárius válság is nehezíti a Kongói DK-ban.

Deal with US not imminent, Iran says

The Iranian foreign minister's comments come after the US secretary of state said an agreement could be announced on Monday.

2026. május 25. 10:49
Elszabadult a pokol a fegyintézetben a börtönőrök kegyetlenségei miatt
2026. május 25. 09:42
Súlyos éjszakáról számoltak be az oroszok
